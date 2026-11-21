Ô Lâm được công nhận là xã an toàn khu.

Ô Lâm nằm trong vùng căn cứ địa cách mạng Bảy Núi, có vị trí chiến lược ở Tây Nam Bộ. Trong 30 năm kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đã kiên cường bám trụ, che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ lãnh đạo của Khu, Quân khu và Tỉnh ủy An Giang.

Địa phương còn là nơi đứng chân, trung chuyển vũ khí, lương thực trên tuyến đường chiến lược 1C; gắn với những dấu mốc lịch sử như 128 ngày đêm giữ vững đồi Tức Dụp và căn cứ Ô Tà Sóc.

Xã Ô Lâm có 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 236 liệt sĩ; 3 đơn vị tiền thân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trên địa bàn hiện có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia là đồi Tức Dụp, Căn cứ Ô Tà Sóc và 2 di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh là chùa Tà Miệt Trên, chùa B52, cùng nhiều địa chỉ đỏ ghi dấu truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương.