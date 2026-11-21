13 cây thị trên 300 năm tuổi tại xã Thăng An được công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng và giá trị của quần thể cây, địa phương đã phối hợp với các chuyên gia lập hồ sơ đề nghị công nhận Cây Di sản Việt Nam. Ngày 12-11, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã xem xét hồ sơ và kết luận có 13 cây Thị đáp ứng đầy đủ tiêu chí để được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Ba cây còn lại, gồm cây số 5, số 6 và số 15, chưa đạt tiêu chí về kích thước; địa phương sẽ tiếp tục quan tâm chăm sóc, bảo vệ và theo dõi trong thời gian tới.

Theo hồ sơ, 13 cây thị có tuổi đời trên 300 năm. Cây lớn nhất có chu vi gốc 6,8 mét, cao 22 mét. Những con số đó cho chúng ta hình dung được cây đã sống lâu đến như thế nào. Nhưng điều đáng quý hơn tuổi cây chính là những gì cây đã chứng kiến và những gì con người đã gửi lại dưới những tán cây ấy.

Lãnh đạo xã Thăng An cho biết, bên cạnh vui vì những cây thị được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, danh hiệu cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn: phải chăm sóc, bảo vệ cây; phải gìn giữ những câu chuyện về “Trường Cây Thị”, về lịch sử và con người Hưng Mỹ để các thế hệ mai sau vẫn hiểu, vẫn tự hào về di sản quê hương. Bởi công nhận là sự ghi nhận của hôm nay, còn gìn giữ và trao truyền mới là giá trị lâu dài của di sản.

Địa phương tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống liên quan đến 16 cây thị.

Chính quyền xã sẽ quan tâm đến việc bảo tồn, đồng thời từng bước nghiên cứu cách phát huy giá trị của Cây Di sản gắn với giáo dục truyền thống, văn hóa, môi trường và du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đối với 3 cây Thị chưa đủ điều kiện được công nhận trong đợt này, chúng vẫn là những cây cổ thụ nằm trong cùng không gian văn hóa của Cây Thị Hưng Mỹ. Thời gian tới, xã sẽ cùng nhà trường, thôn và bà con tiếp tục quan tâm chăm sóc, bảo vệ, theo dõi quá trình phát triển của các cây; đồng thời tạo điều kiện để khi đủ tiêu chí, có thể tiếp tục đề nghị xem xét, công nhận trong những đợt tiếp theo.

Điều làm nên giá trị đặc biệt của quần thể cây Thị Hưng Mỹ không chỉ là tuổi đời hàng trăm năm, mà còn là những câu chuyện lịch sử, những dấu ấn của con người và vùng đất được lưu giữ dưới những tán cây này.

Bằng công nhận cây Di sản Việt Nam cho xã Thăng An.

Trong những năm tháng kháng chiến, khu vực Cây Thị từng là nơi ghi dấu những sự kiện đấu tranh cách mạng đầy gian khó, hy sinh của cán bộ và Nhân dân địa phương. Đầu năm 1957, tại đây, chính quyền Mỹ - Diệm đã lập trại cải hối cơ quan Khu I để giam giữ, tra khảo những người bị tình nghi tham gia cách mạng. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu nước đã bị bắt bớ, giam cầm, tra tấn; có những người đã anh dũng hy sinh.