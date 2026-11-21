Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành một “đại sứ văn hóa” Công an nhân dân. (Ảnh: Ban Thanh niên Công an nhân dân)

Ngày 21/11, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Ban Thanh niên Công an nhân dân trang trọng tổ chức Lễ khai mạc và chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ công an hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực triển khai, cụ thể hóa Kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”; đồng thời là hoạt động trung tâm trong chuỗi sự kiện của thanh niên công an hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị; Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cục An ninh mạng, Cục Điện ảnh, Liên minh Niềm tin số, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sự kiện còn có sự tham gia giao lưu, truyền cảm hứng của Nghệ sĩ Nguyễn Đức Cường (Rapper Đen), Nghệ sĩ Nguyễn Thu Hiền (Hiền VK) cùng đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Ban Thanh niên Công an nhân dân)

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân khẳng định: Đối với lực lượng Công an nhân dân, văn hóa không chỉ hiện diện trong đời sống tinh thần, trong những giá trị truyền thống tốt đẹp mà còn kết tinh trong phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và là thành tố quan trọng góp phần hình thành nên cốt cách, danh dự của người chiến sĩ công an cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay, văn hóa Công an nhân dân đã và đang được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ưu tiên đầu tư, phát triển để trở thành một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hội tụ những phẩm chất văn hóa đặc trưng của lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là nòng cốt, tạo nền tảng, dẫn dắt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược; góp phần bảo đảm sự ổn định chính trị-xã hội và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân phát biểu khai mạc. (Ảnh: Ban Thanh niên Công an nhân dân)

Thượng tá Đồng Đức Vũ nhấn mạnh: Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ngày hôm nay chỉ là điểm khởi đầu. Trong thời gian tới, Ban Thanh niên Công an nhân dân đề nghị các cấp bộ đoàn duy trì và triển khai sáng tạo hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của thanh niên công an trong gìn giữ, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa quý báu của dân tộc; khẳng định rõ nét vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa Công an nhân dân.

Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phải phấn đấu trở thành một “đại sứ văn hóa” Công an nhân dân, thật sự là “chủ thể sáng tạo, thực hành và lan tỏa văn hóa Công an nhân dân ra cộng đồng xã hội.

Hưởng ứng Lễ phát động, đại diện thanh niên, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân Nguyễn Thái Bảo chia sẻ: Những ngày vừa qua, đoàn viên thanh niên toàn lực lượng đã được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam do Ban Thanh niên Công an nhân dân chỉ đạo, tổ chức.

Thông qua từng hoạt động cụ thể, mỗi đoàn viên thanh niên chúng tôi đã có cơ hội để thật sự được “chạm” vào văn hóa, có thêm những trải nghiệm sâu sắc, được tiếp thêm ngọn lửa tự hào về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc và lực lượng.

Chúng tôi thêm yêu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thành quả kết tinh trí tuệ, tâm hồn, khí phách, bản lĩnh của ông cha qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Qua đó càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, gìn giữ và làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung, bản sắc văn hóa Công an nhân dân nói riêng trong kỷ nguyên số.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để phát triển toàn diện về mọi mặt; thật sự trở thành những "đại sứ văn hóa” Công an nhân dân, kế thừa, bồi đắp và phát huy rực rỡ những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc và của lực lượng; góp phần đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh quan trọng của đất nước, là nền tảng để xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu tính giáo dục lan tỏa thanh thiếu niên trong và ngoài lực lượng. (Ảnh: Ban Thanh niên Công an nhân dân)

Thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, từ đầu tháng 11 đến nay, Ban Thanh niên Công an nhân dân đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn lực lượng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu tính giáo dục và lan tỏa sâu rộng. Nổi bật là việc chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thành công Tuần chiếu phim cách mạng, đưa những thước phim lịch sử hào hùng đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ trẻ; tổ chức Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách trên không gian số nhằm góp phần hình thành, phát triển văn hóa đọc trong thanh niên công an.

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với thanh thiếu niên trong và ngoài lực lượng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa truyền thống, văn hóa vùng miền, các diễn đàn, tọa đàm về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử…