Cơ quan điều tra xác định, vào năm 2005, mặc dù biết 2 thửa đất diện tích khoảng 11.000m2 (tọa lạc tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc; nay là đặc khu Phú Quốc) của ông B.V.Đ. và bà B.T.T.L. là đất rừng nhưng Lê Thanh Tuấn vẫn đồng ý mua với giá 400 triệu đồng.

Cán bộ Công an làm việc với Lê Thanh Tuấn.

Đến tháng 6/2022, qua người môi giới, ông N.V.T. (trú tại Hà Nội) đến gặp Tuấn tại Phú Quốc thì được giới thiệu 2 thửa đất trên có giấy xác nhận nguồn gốc, đã được dời ra khỏi ranh rừng, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó Tuấn dẫn ông T. đi xem đất thực tế và hai bên bàn bạc thống nhất giá trị chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên với giá 16 tỷ đồng. Sau khi thoả thuận xong, ông T. đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 9,5 tỷ đồng và tài khoản của Vũ Đình Quang (SN 1972, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 6,5 tỷ đồng.

Trước đó, Tuấn và Quang thỏa thuận với nhau Quang sẽ là người bỏ công và chi phí để làm tờ xác nhận, khi bán được đất Quang sẽ nhận được tiền. Trước đó, Quang đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình mua đất của Tuấn, ông T. cũng đem bán 2 thửa đất trên cho người khác thì bị phát hiện và tố giác đến cơ quan Công an.

UBND đặc khu Phú Quốc đã có văn bản xác định, toàn bộ diện tích 2 thửa đất (Tuấn mua của ông Đ. và bà L.) mà Tuấn bán cho ông T. là đất của Nhà nước quản lý (đất rừng).