Tổng duyệt chương trình lễ khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Tối 20/11, dự buổi tổng duyệt chương trình khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 với chủ đề “An Giang hội tụ, kiến tạo tương lai”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu bổ sung bài hát “Dòng An Giang” và nghiên cứu đưa bài ca cổ về tinh thần đoàn kết vào chương trình; đồng thời chọn lọc hình ảnh tiêu biểu về quê hương, con người An Giang, tạo điểm nhấn cho sân khấu. Nội dung chương trình cần làm rõ dấu ấn đặc khu Phú Quốc và sự kiện An Giang đăng cai các hoạt động APEC 2027.

Festival “Dòng xanh An Giang” không chỉ là sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là dịp giới thiệu bản sắc văn hóa, con người, tiềm năng và lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại, du lịch, kinh tế biển; qua đó quảng bá hình ảnh An Giang đến người dân, du khách và bạn bè trong nước, quốc tế.

Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm 2 chương, có trình diễn drone và bắn pháo hoa. Festival diễn ra từ ngày 22 đến 24/11. Lễ khai mạc tổ chức lúc 20 giờ ngày 22/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, được truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng cùng các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang.

HOÀI NAM