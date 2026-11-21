Quang cảnh hội thi giả cốm dẹp. (Ảnh: THANH DŨNG)

Tại xã Ô Lâm nói riêng, tỉnh An Giang nói chung, những ngày này ở các phum sóc, cộng đồng người Khmer Nam Bộ lại nô nức đón chào Lễ hội Ok Om Bok. Hội thi giã cốm dẹp là một hoạt động văn hóa đặc sắc, mang nét đẹp của việc tri ân đất trời và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Xã Ô Lâm là nơi có đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nghề giã cốm dẹp và phong tục cúng cốm dẹp (đồng bào Khmer gọi là Sene Priek Khee) từ lâu đã gắn liền với đời sống tinh thần của bà con Khmer Nam Bộ nói chung và của xã Ô Lâm nói riêng.

Các đại biểu tham dự hội thi. (Ảnh: THANH DŨNG)

Từ những giọt mồ hôi và sự chăm chỉ cày xới, chăm sóc, người nông dân đã tạo nên những hạt nếp vừa chín tới, mang hương vị ngọt ngào của phù sa, được đôi bàn tay khéo léo của các mẹ, các cô, các chú, các anh giã thành những mẻ cốm dẹp thơm lừng, dẻo ngọt.

Cốm dẹp không chỉ là sản vật dâng lên cúng Thần Mặt Trăng trong đêm rằm tháng 10 âm lịch, để tạ ơn thiên nhiên luôn dịu dàng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, để nhà nhà được ấm no, vui vẻ, hạnh phúc, mà còn là dịp bà con cùng ngồi lại thưởng thức chung trà, trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất.

Ban giám khảo hội thi chấm điểm các món bánh làm từ cốm dẹp. (Ảnh: THANH DŨNG)

Việc tổ chức hoạt động giã cốm thể hiện sự gắn kết cộng đồng cao, đòi hỏi có sự tham gia nhịp nhàng của nhiều người, trong đó, 1 người nhóm lửa rang nếp, 2 người giã cốm và 1 người phụ trách sàng sảy, làm sạch để giữ lại từng mẻ cốm thơm ngon. Hoạt động này thể hiện nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer, là biểu tượng của sự đoàn kết, gắn bó cộng đồng trong phum sóc.

Hội thi Giã cốm dẹp năm 2026 quy tụ 24 đội thi đến từ các ngành, các cơ quan, các ấp, phum sóc. Đặc biệt, có sự tham gia của các chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn và Lữ Đoàn tăng thiết giáp 416, cùng hòa mình vào các hoạt động chào mừng lễ hội, thắm đượm tình quân-dân.

Giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các chiến sĩ với người dân xã Ô Lâm. (Ảnh: THANH DŨNG)

Sự tham gia đông đủ của 24 đội thi cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian không chỉ đem lại không khí vui tươi, nhộn nhịp, chăm lo về đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ, sự lan tỏa mạnh mẽ của các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc cùng sinh sống trên mảnh đất Ô Lâm.

Cốm dẹp từ lâu đã gắn liền với đời sống tinh thần của bà con Khmer Nam Bộ. (Ảnh: THANH DŨNG)

Thông qua hội thi, xã Ô Lâm mong muốn gởi tới các đại biểu, các đội thi và Nhân dân tham quan hội thi thông điệp “Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ quan trọng của mỗi chúng ta”, để văn hóa thật sự “là cội nguồn, là hồn cốt và nền tảng tinh thần của một dân tộc”.