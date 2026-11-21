Lễ khai mạc đang diễn ra. Ảnh: TRUNG HIẾU

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở 48 môn thể thao, với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Chương trình nghệ thuật khai mạc có hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia, gồm 2 chương: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa Đại hội được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đi qua các địa danh như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son trước khi về sân khấu chính.

Tham gia hành trình rước đuốc có 36 vận động viên đại diện 36 đoàn thể thao, cùng 10 vận động viên tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh. Các phương tiện như thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước cùng đội hình biểu diễn Flyboard, dù lượn góp phần tạo nên màn trình diễn trên sông.

Sau nghi thức rước đuốc là lễ thắp sáng đài lửa Đại hội, diễu hành của 36 đoàn thể thao và các nghi lễ chính thức. Đại hội là dịp đánh giá sự phát triển phong trào thể dục thể thao, chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành; đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia.

P.V