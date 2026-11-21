Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo thông báo của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, các địa điểm mở cửa miễn phí gồm: Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) và Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc).

Đền Bạch Mã - 76 Hàng Buồm. Ảnh: Cục du lịch quốc gia Việt Nam

Ngôi nhà Di sản - số 87 Mã Mây. Ảnh: Cục du lịch quốc gia Việt Nam

Di tích số 28 Hàng Buồm. Ảnh: Cục du lịch quốc gia Việt Nam

Trong hai ngày, các điểm di tích đón khách vào buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống truyền thống được lưu giữ trong khu phố cổ. Việc miễn phí vé tham quan cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - số 22 Hàng Buồm. Ảnh: Cục du lịch quốc gia Việt Nam

Đình Kim Ngân - số 42 Hàng Bạc. Ảnh: Cục du lịch quốc gia Việt Nam

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ. Ảnh: Cục du lịch quốc gia Việt Nam

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn việc giới thiệu di sản Thăng Long – Hà Nội với phát triển du lịch văn hóa tại khu phố cổ.