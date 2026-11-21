Một trong số 80 hiện vật được hiến tặng thuộc dòng gốm Nam Bộ, bao gồm nhiều dòng gốm cổ, quý hiếm như gốm Lái Thiêu, Sài Gòn, Cây Mai… (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Tối 21/11, Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ tiếp nhận 80 hiện vật hiến tặng từ các nhà sưu tập thuộc Hội Cổ vật tỉnh An Giang.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026, góp phần tri ân những đóng góp tâm huyết cho công tác bảo tồn di sản văn hóa vùng đất phương Nam.

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho chuỗi sự kiện văn hóa lớn của tỉnh, Bảo tàng tỉnh Cà Mau nhận được sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của Hội Cổ vật tỉnh An Giang cùng các nhà sưu tập đến từ tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tinh thần trách nhiệm cao đối với di sản, các nhà sưu tập đã trực tiếp hỗ trợ Bảo tàng hoàn thiện các không gian trưng bày bằng nhiều hiện vật tiêu biểu từ những bộ sưu tập giá trị. Nhờ đó, dấu ấn văn hóa Nam Bộ hiện diện đậm nét trong không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau.

Tính từ năm 2023 đến nay, Hội Cổ vật tỉnh An Giang đã trao tặng cho tỉnh Cà Mau gần 500 hiện vật. Riêng trong dịp này, Hội tiếp tục hiến tặng thêm 80 hiện vật thuộc dòng gốm Nam Bộ, bao gồm nhiều dòng gốm cổ, quý hiếm như gốm Lái Thiêu, Sài Gòn, Cây Mai…

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh An Giang Nguyễn Kim Quyên cho biết, Hội Cổ vật tỉnh An Giang và các nhà sưu tập dành tặng Bảo tàng tỉnh Cà Mau nhiều hiện vật quý nhằm làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nam Bộ đến các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau Lê Minh Sơn nhấn mạnh, đối với những người làm công tác bảo tàng, sức sống của một không gian trưng bày trước hết nằm ở giá trị và độ chân thực của từng hiện vật. Trong đợt trưng bày chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2, sự hiện diện của dòng gốm Nam Bộ cùng các hiện vật tiêu biểu do Hội Cổ vật tỉnh An Giang và các nhà sưu tập tỉnh Cà Mau mang đến đã tạo chiều sâu rất rõ nét cho tổng thể không gian.

Khẳng định quyết tâm gìn giữ và lan tỏa giá trị nguồn tư liệu quý báu này, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau Lê Minh Sơn cam kết sau khi tiếp nhận những hiện vật quý giá này, toàn bộ hiện vật hiến tặng sẽ được lập hồ sơ khoa học đầy đủ, bảo quản theo đúng quy chuẩn chuyên môn và từng bước đưa vào nghiên cứu, trưng bày phục vụ công chúng. Bảo tàng sẽ làm hết trách nhiệm để hiện vật không chỉ nằm yên trong kho lưu trữ, mà thực sự phát huy giá trị./.