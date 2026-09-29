Vĩnh Hảo giữ vững an ninh, trật tự, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Công an xã Vĩnh Hảo đẩy mạnh công tác quản lý cư trú trên địa bàn

Quản lý chặt cư trú, chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy

Là địa bàn ven biển, Vĩnh Hảo có hệ thống giao thông, cảng biển và năng lượng như: cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, Cảng quốc tế Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Hoạt động giao thông, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ diễn ra sôi động cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm ANTT.

Thiếu tá Hồ Thái Sơn - Trưởng Công an xã Vĩnh Hảo cho biết, Công an xã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường nắm địa bàn, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh từ sớm.

Trong đó, công tác quản lý cư trú, lưu trú được chú trọng, nhất là đối với người nước ngoài và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có người nước ngoài lưu trú. Công an xã thường xuyên rà soát, cập nhật biến động về nơi ở, thời gian lưu trú, mục đích hoạt động của người nước ngoài. Qua kiểm tra, lực lượng Công an hướng dẫn doanh nghiệp, chủ cơ sở thực hiện đúng quy định về cư trú, lưu trú và nâng cao trách nhiệm quản lý người nước ngoài.

Đặc biệt, yêu cầu các cơ sở khai báo, thông báo lưu trú theo quy định và chủ động phối hợp với lực lượng Công an khi có yêu cầu hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường. Việc nắm chắc biến động dân cư giúp lực lượng chức năng kịp thời nhận diện những vấn đề phức tạp, phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an xã Vĩnh Hảo tập trung kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở lưu trú nhằm phát hiện những biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội và sử dụng trái phép chất ma túy. Với trường hợp thuộc diện rà soát hoặc có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Công an thực hiện test nhanh ma túy theo đúng trình tự, thủ tục.

Công an xã Vĩnh Hảo hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng nền tảng VNeID để đăng ký thủ tục trực tuyến

Cùng với kiểm tra, Công an xã tuyên truyền về tác hại của ma túy tổng hợp, các dạng ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, hướng dẫn chủ cơ sở nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các trường hợp có nghi vấn. Thiếu tá Hồ Thái Sơn cho biết, Công an xã định kỳ kiểm danh, kiểm diện ít nhất 1 lần/tháng, kết hợp test nhanh ma túy đối với người thuộc diện quản lý, nhất là người sau cai nghiện.

Ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý ANTT

Xác định chuyển đổi số, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, Công an xã Vĩnh Hảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu kết quả, qua đó giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Công an xã cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác tiện ích của Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số.

Thượng úy Phạm Hồ Anh Tú, Bí thư Chi đoàn Công an xã cho biết, thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, tổ công nghệ số và lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Chuyên trang chuyển đổi số Công an xã Vĩnh Hảo

Công an xã đã xây dựng chuyên trang “Chuyển đổi số Công an Vĩnh Hảo” tại địa chỉ https://chuyendoisocand.blogspot.com/, cung cấp thông tin về Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số và các tiện ích phục vụ công tác Công an. Đây cũng là kênh hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và người dân tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử thuận tiện hơn.

Việc kết hợp chuyển đổi số với cải cách hành chính từng bước nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ người dân. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục phát huy các nền tảng số, đẩy mạnh Đề án 06, hướng tới xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra định kỳ, đột xuất, kết hợp tuyên truyền và vận động người dân, cơ sở lưu trú cùng tham gia phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng môi trường sống an toàn, hướng đến mục tiêu “xã không ma túy”. Thiếu tá Hồ Thái Sơn, Trưởng Công an xã Vĩnh Hảo