Vụ phát hiện thi thể tại vách đá lúc rạng sáng: Hé lộ tình tiết 'sốc' về nghi phạm 44 tuổi

Cảnh sát Guernsey đang tiến hành điều tra một vụ án mạng sau khi thi thể một người được phát hiện tại khu vực vách đá Giffoine (còn được người dân địa phương gọi là The Guns) trên đảo Alderney vào rạng sáng ngày 28/9.

Liên quan đến vụ việc, một người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc tình nghi giết người.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 28/9, các dịch vụ khẩn cấp cùng lực lượng cứu hộ biển RNLI đã được điều động tới khu vực vách đá phía tây nam Giffoine.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong. Hiện danh tính nạn nhân chưa được công bố chính thức.

Cơ quan pháp y đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xác định danh tính, đồng thời làm rõ hoàn cảnh dẫn đến cái chết.

Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra và yêu cầu người dân không chia sẻ những thông tin không chính xác về vụ án. Ảnh: Bailiwickexpress

Về phía nghi phạm 44 tuổi, người này đang bị cảnh sát tạm giữ và được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Princess Elizabeth ở Guernsey. Nhà chức trách hiện chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như thông tin về mối quan hệ giữa người này và nạn nhân.

Khu vực Giffoine nằm trên bờ biển phía tây nam của Alderney, đặc trưng bởi địa hình vách đá hiểm trở, do đó lực lượng cứu hộ biển đã phải phối hợp xử lý hiện trường.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và được tiến hành khẩn trương. Đáng chú ý, cơ quan chức năng khẳng định hiện không truy tìm thêm bất kỳ cá nhân nào khác liên quan đến vụ án này.

Thám tử trưởng Jonathan Bancroft kêu gọi công chúng không đồn đoán về nguyên nhân hay diễn biến vụ việc trong lúc lực lượng chức năng đang thu thập chứng cứ.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị bất kỳ ai có thông tin hoặc dữ liệu liên quan hãy liên hệ ngay với cảnh sát Guernsey để hỗ trợ làm rõ vụ án.