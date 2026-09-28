CSGT Hải Phòng kịp thời đưa bé trai 4 tuổi nguy kịch đến viện cấp cứu

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, vào trưa nay 28/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, (Phòng CSGT) nhận được thư cảm ơn từ 2 vợ chồng công dân, bày tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ kịp thời trong lúc con nhỏ gặp nguy hiểm.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên đường đưa con trai là Hoàng Minh, 4 tuổi đi làm cùng, bất ngờ cậu bé bị đau bụng dữ dội, nôn mửa và có dấu hiệu lịm đi.

Vì từ nơi khác đến, chưa thông thạo địa bàn, lại giữa giờ cao điểm giao thông đông đúc nên hai vợ chồng không thể tìm được bệnh viện hay Trạm y tế gần nhất cấp cứu cho con.

Bé trai 4 tuổi may mắn được lực lượng CSGT Hải Phòng kịp thời đưa đến viện cấp cứu. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đúng lúc hoang mang, lo lắng, hai vợ chồng di chuyển qua khu vực lực lượng công an đang làm nhiệm vụ để nhờ giúp đỡ. Phát hiện sự việc, hai cán bộ Lưu Đức Dương và Phùng Văn Hoàng (Đội CSGT đường bộ số 3) lập tức sử dụng phương tiện nghiệp vụ, chủ động mở đường và hỗ trợ đưa cháu bé đến Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng cấp cứu.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, cháu Hoàng Minh đã qua khỏi cơn nguy hiểm và sức khỏe hiện đã ổn định.

Trong thư cảm ơn, gia đình cháu bé xúc động gửi lời tri ân sâu sắc, chân thành tới 2 cán bộ CSGT Hải Phòng về hành động kịp thời, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn, nguy cấp.