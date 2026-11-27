Cán bộ Trạm Y tế xã Sam Mứn thăm khám sức khỏe cho học sinh.

Với 45 trạm y tế và 67 điểm trạm, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân từ sớm, từ xa và ngay tại cộng đồng. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế, các địa phương chú trọng rà soát, sắp xếp tổ chức hoạt động, từng bước hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Theo kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân của Bộ Y tế, tính đến tháng 10/2026, tỉnh Điện Biên có 622.993 lượt người được khám sức khỏe lũy kế, đạt 92% dân số, đứng thứ 3 cả nước; 100% xã, phường (45/45 đơn vị) đã tổ chức thực hiện. Kết quả này khẳng định nỗ lực của ngành Y tế và các địa phương trong đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Qua đó, phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở trong tổ chức khám, tư vấn, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe cộng đồng, góp phần chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Tại Trạm Y tế xã Sam Mứn, công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân luôn được chú trọng. Trạm chủ động bố trí nhân lực, duy trì nền nếp hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt việc tiếp nhận, thăm khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị, góp phần giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu ngay tại địa phương.

Bác sĩ Vũ Thị Oanh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sam Mứn chia sẻ: “Đội ngũ cán bộ y tế của trạm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, nhân viên không ngừng đổi mới tác phong, thái độ phục vụ, tận tình tư vấn, hướng dẫn người bệnh; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo sự tin tưởng và hài lòng cho người dân khi đến với trạm”.

“Đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Sam Mứn luôn tận tình, chu đáo trong thăm khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị. Khi đến khám, chúng tôi được giải thích rõ về tình trạng sức khỏe, cách sử dụng thuốc cũng như biện pháp phòng bệnh. Người dân rất yên tâm vì khi có vấn đề về sức khỏe đều được cán bộ y tế quan tâm, hỗ trợ kịp thời ngay tại địa phương, không phải đi xa, tiết kiệm được thời gian và chi phí”, chị Lò Thu Thu, bản Na Có chia sẻ.

Trong tháng 10/2026, Trung tâm Y tế Nậm Pồ và các phòng khám đa khoa khu vực đã tiếp nhận, thực hiện khám cho 4.004 lượt người, trong đó các phòng khám khu vực đảm nhiệm 1.240 lượt. Cùng với hoạt động khám lâm sàng, các dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, chụp X-quang, xét nghiệm sinh hóa được triển khai với hàng nghìn lượt thực hiện; các kỹ thuật điện tim, nội soi tai mũi họng và nội soi đường tiêu hóa cũng được thực hiện theo chỉ định chuyên môn.

Theo bác sĩ Lê Quang Điện, Giám đốc Trung tâm Y tế Nậm Pồ, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở, Trung tâm chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ y tế, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Đồng thời, tăng cường đầu tư, khai thác hiệu quả trang thiết bị y tế, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị; chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, tỉnh Điện Biên đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, khám, chữa bệnh. Các hoạt động y tế dự phòng, quản lý sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng được quan tâm, hướng tới chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Qua đó, khẳng định vai trò của y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, góp phần bảo đảm mọi người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, công bằng và chất lượng.