Đoàn công tác phường Nùng Trí Cao tặng quà gia đình con trai đồng chí Hoàng Văn Nọn.

Đồng chí Hoàng Văn Nọn (bí danh Hoàng Như, Tú Hưu), sinh năm 1907, dân tộc Tày, quê ở xóm Nà Toàn, phường Đề Thám, Thành phố (nay là phường Thục Phán). Đồng chí là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Ngày 1/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn, đồng chí thay mặt Chi bộ Long Châu kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng, tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh và trực tiếp làm Bí thư. Tháng 7/1933, đồng chí được giao làm Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Năm 1935, đồng chí tham dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản tại Mát-xcơ-va; sau đó, tiếp tục hoạt động, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Dù bị thực dân Pháp bắt giam, tra tấn và kết án tù chung thân, đồng chí vẫn kiên trung, giữ vững khí tiết người cộng sản. Sau khi vượt ngục năm 1945, đồng chí trở về Cao Bằng tiếp tục hoạt động cách mạng. Năm 1965, đồng chí giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho đến khi nghỉ hưu. Với những cống hiến to lớn, đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý.

Tại gia đình, đoàn dâng hương tưởng niệm, tặng quà tri ân gia đình; đồng thời ôn lại quá trình hoạt động, những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Nọn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Cao Bằng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, niềm tự hào trước những cống hiến của đồng chí Hoàng Văn Nọn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Cao Bằng. Đồng chí là tấm gương; những giá trị cách mạng mà đồng chí Hoàng Văn Nọn để lại luôn là niềm tự hào, nguồn động viên để cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Nùng Trí Cao học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, bí thư các chi bộ tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên định và phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đại diện gia đình, ông Hoàng Thế Vinh bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy phường Nùng Trí Cao; khẳng định gia đình và các thế hệ con cháu luôn tự hào về truyền thống cách mạng của cha, nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống gia đình, kiên định lý tưởng và thực hiện tốt trách nhiệm của công dân.