Quang cảnh Hội nghị.

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự, kéo giảm tội phạm trên địa bàn

Quán triệt tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm không đơn thuần là việc nhìn nhận kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao mà còn là dịp để mỗi tập thể, cá nhân tự soi, tự sửa, phát huy ưu điểm, nghiêm túc nhận diện những hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.

Đồng chí Giám đốc Công an TP yêu cầu việc kiểm điểm phải được tiến hành trên tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; lấy kết quả, sản phẩm công việc và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, gắn với chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí công tác được phân công. Đặc biệt, phải kiên quyết khắc phục tình trạng kiểm điểm hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm; đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích, không hạ thấp tiêu chuẩn hoặc dễ dãi trong xếp loại.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP năm 2026.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP năm 2026 cho thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, thống nhất; chủ động nắm chắc tình hình, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, chú trọng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP đã lãnh đạo lực lượng Công an TP chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước. Công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự được triển khai chủ động, kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, Công an TP đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 127 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng cùng các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng. Công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng được triển khai quyết liệt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều kết quả nổi bật tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tính đến ngày 14-11, tội phạm về trật tự xã hội giảm 23,07% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 89%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Nhiều chuyên án lớn, phức tạp, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham nhũng, kinh tế, ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao được tập trung điều tra, khám phá thành công.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được tăng cường. Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; số vụ cháy giảm 32,4%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân và người dân.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là Công an TP đã hoàn thành 73/73 chỉ tiêu công tác do Bộ Công an giao, trong đó có 49 chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP đã tập trung thảo luận, tham gia nhận xét, đánh giá đối với tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân. Các ý kiến không chỉ làm rõ những kết quả, ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mà còn thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và trách nhiệm liên quan, qua đó đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của Công an TP trong năm 2026. Nổi bật là đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông và số vụ cháy; đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Về nhiệm vụ thời gian đến, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm tội phạm; giải quyết kịp thời các vụ việc có yếu tố phức tạp, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06 và Nghị quyết 57; tăng cường công tác dân vận, phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu đáp từ và kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng những ý kiến đóng góp trách nhiệm của đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, góp ý tại hội nghị; xem đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an TP.

Để tạo chuyển biến thực chất sau kiểm điểm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phải cụ thể hóa kết quả kiểm điểm thành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm cá nhân và lĩnh vực được phân công phụ trách, xác định rõ nội dung, biện pháp, thời hạn và kết quả cần đạt được. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, coi đây là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm; biến những nội dung đã được chỉ ra tại hội nghị thành hành động cụ thể, quyết liệt, hiệu quả. Qua đó, xây dựng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP thực sự đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, lãnh đạo toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tình hình mới.