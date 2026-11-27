Góp sức củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

Ở khu vực biên giới, khi tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, gần dân, sát dân thì chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống; những khó khăn, vướng mắc được phát hiện, giải quyết kịp thời; niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng được củng cố. Ngược lại, những hạn chế trong năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện ở cơ sở có thể tạo ra khoảng trống để các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết.

Nhận thức rõ tình hình đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai nhiều mô hình tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, trong đó có mô hình “Cán bộ tăng cường xã” triển khai thực hiện từ năm 1995. Từ đó đến nay, hằng năm có khoảng 300 lượt cán bộ được tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn, trực tiếp tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua quá trình thực hiện, mô hình đã góp phần xóa tình trạng nhiều thôn, bản chưa có đảng viên, phát triển hàng chục nghìn đảng viên mới, trong đó có hơn 8.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Cao Bằng phối hợp với dân quân và nhân dân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: bienphong.com.vn

Cùng với đó, mô hình cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương và đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, phụ trách hộ gia đình tiếp tục được triển khai. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, có 435 cán bộ đồn Biên phòng được chỉ định tham gia cấp ủy cấp xã; hàng nghìn lượt đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và phát triển hơn 20.000 đảng viên. Các đồn Biên phòng đã phân công hàng chục nghìn lượt đảng viên phụ trách hơn 40.000 hộ gia đình ở khu vực biên giới, trực tiếp nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Giá trị của những mô hình này không chỉ thể hiện ở số lượng cán bộ được tăng cường hay đảng viên được phát triển. Quan trọng hơn, cán bộ Bộ đội Biên phòng đã góp phần đưa tổ chức đảng và hệ thống chính trị đến gần dân hơn, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc địa bàn, hiểu rõ đời sống nhân dân và chủ động giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở. Qua đó, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được củng cố bằng sự gắn bó thường xuyên, bằng trách nhiệm và hiệu quả công việc cụ thể.

Đây cũng là câu trả lời thiết thực trước những luận điệu cố tình phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân hoặc lợi dụng những hạn chế trong quản lý để kích động tâm lý bất mãn. Thực tiễn cho thấy, muốn củng cố niềm tin thì tổ chức đảng phải thực sự có năng lực lãnh đạo, cán bộ phải gần dân, hiểu dân và giải quyết được những vấn đề chính đáng của nhân dân. Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở chính là góp phần tạo dựng nền tảng chính trị vững chắc cho thế trận lòng dân nơi biên cương.

Tăng cường niềm tin cho dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả

Niềm tin của nhân dân không chỉ được hình thành từ nhận thức chính trị mà còn gắn chặt với điều kiện sống, cơ hội phát triển và khả năng tiếp cận các chính sách xã hội. Vì vậy, cùng với tham gia củng cố hệ thống chính trị, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và tổ chức xã hội triển khai nhiều chương trình an sinh, hướng đến những nhóm đối tượng và nhu cầu cụ thể.

Với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” được duy trì trong nhiều năm qua. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thường xuyên gặp gỡ, động viên, theo dõi việc học tập, rèn luyện của các em. Với những gia đình khó khăn về nhà ở, chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã trao tặng hơn 7.000 căn nhà và hơn 300 công trình dân sinh, tổng giá trị trên 300 tỷ đồng. Chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” trao tặng 24.966 con bò giống, trị giá hơn 374 tỷ đồng. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” huy động nguồn lực hỗ trợ 210 xã biên giới với tổng kinh phí hơn 291 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh” được tổ chức ở nhiều địa bàn, góp phần hỗ trợ học tập, chăm sóc sức khỏe, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường gắn kết quân dân. Mỗi chương trình hướng đến một nhóm đối tượng, một nhu cầu khác nhau, nhưng đều thể hiện trách nhiệm của người lính Biên phòng đối với cuộc sống của đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thông qua quá trình tiếp xúc, gặp gỡ, tìm hiểu từng hộ gia đình, cán bộ Bộ đội Biên phòng có điều kiện nắm chắc hơn hoàn cảnh, nhu cầu và khả năng của người dân để phối hợp hỗ trợ phù hợp. Việc trao tặng sinh kế, hỗ trợ học tập, chăm sóc sức khỏe hay xây dựng nhà ở được gắn với hướng dẫn, đồng hành và khuyến khích người dân chủ động vươn lên. Mục tiêu là giúp nhân dân có thêm điều kiện phát triển, từng bước ổn định cuộc sống và tham gia tích cực hơn vào công việc chung của địa phương.

Khi người dân cảm nhận được sự quan tâm bằng những việc làm cụ thể, khi quyền và lợi ích chính đáng được tôn trọng, bảo vệ, khi khó khăn được chia sẻ và từng bước tháo gỡ thì niềm tin được bồi đắp một cách tự nhiên, bền vững. Đây là nền tảng xã hội quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời hạn chế những điều kiện mà các đối tượng xấu có thể lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chia rẽ.

Hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo xây dựng thế trận lòng dân

Những kết quả đạt được khẳng định vai trò và trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc triển khai các mô hình cần tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, bền vững, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Không nên đánh giá hiệu quả chỉ bằng số lượng công trình, phần quà, nguồn kinh phí hay số lượt hoạt động, mà phải xem xét mức độ cải thiện đời sống, khả năng tự vươn lên của người dân, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng.

Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng cơ sở chính trị; lựa chọn cán bộ có bản lĩnh, năng lực vận động quần chúng, am hiểu phong tục, tập quán, biết tiếng dân tộc và có phương pháp công tác phù hợp. Cùng với đó, phải tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong khảo sát nhu cầu, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả các chương trình an sinh xã hội. Mỗi mô hình cần xác định rõ đối tượng, mục tiêu, trách nhiệm và khả năng duy trì sau hỗ trợ, tránh trùng lặp, dàn trải hoặc chạy theo thành tích. Mọi hoạt động phải tôn trọng vai trò chủ thể của nhân dân. Người dân không chỉ là đối tượng được hỗ trợ mà phải được tham gia lựa chọn nội dung, cách thức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả. Khi nhân dân được lắng nghe, được tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển, sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố, niềm tin chính trị được chuyển hóa thành hành động tự giác.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới bắt đầu từ những việc bình dị: Một tổ chức đảng hoạt động tốt hơn, một hộ gia đình có thêm sinh kế, một học sinh được tiếp tục đến trường, một người dân được chăm sóc sức khỏe, một cán bộ Biên phòng kiên trì bám địa bàn, gần gũi với đồng bào. Những việc làm ấy khi được tiến hành thường xuyên, đồng bộ và đúng nhu cầu sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, củng cố nền tảng chính trị, xã hội từ cơ sở.

(còn nữa)