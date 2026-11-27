Sớm nhận diện điểm nghẽn, khẩn trương bổ sung mỏ

Theo Ban quản lý dự án (QLDA) các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai - chủ đầu tư dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, Dự án thành phần 1 (Km0+000-Km22+000) đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính. Trong khi đó, Dự án thành phần 2 (Km22+000-Km90+000) cũng đã bàn giao hơn 94% mặt bằng tuyến chính. Trên công trường, các nhà thầu, đơn vị thi công đồng loạt triển khai hàng mũi thi công nền đường, cầu, cống, hầm.

Theo chủ đầu tư, quá trình thực tế thi công, đơn vị đã sớm nhận diện được những biến động về nguồn cung vật liệu, từ đó chủ động lên phương án xử lý sớm.

Khai thác mỏ đất đặc thù phục vụ dự án cao tốc.

Cụ thể, tại Dự án thành phần 1, tổng nhu cầu đất đắp nền cần khoảng 5,6 triệu m3, bao gồm cả tuyến chính và các khu tái định cư. Với nhu cầu này, tỉnh đã cấp phép 4 mỏ đất theo cơ chế đặc thù với tổng trữ lượng hơn 6,5 triệu m3. Song, khi khai thác thực tế để thi công, nhiều vị trí ở các mỏ gặp tầng địa chất đá sớm, dẫn đến trữ lượng sụt giảm còn khoảng 3,8 triệu m3. So với thực tế dự báo và nhu cầu thi công thiếu hụt khoảng 1,8 triệu m3. Đối với vật liệu cát, cần khoảng 0,6 triệu m3, 2 mỏ đặc thù ở sông Kôn đã được cấp đủ trữ lượng. Tuy nhiên, hiện 2 mỏ phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn đảm bảo an toàn mùa mưa lũ.

Ban QLDA cũng thông tin thêm, trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị tập kết, trữ cát ngay tại công trường để tránh gián đoạn thi công. Riêng với vật liệu đá phục vụ sản xuất bê tông xi măng, hiện nay sử dụng nguồn thương mại theo đúng quy định. Cùng với đó, hiện Ban QLDA đã ủy quyền cho Tổng Công ty ECV hoàn thiện thủ tục xin cấp phép mỏ đá đặc thù tại thôn Thủ Thiện (xã Tây Sơn). Hồ sơ phương án khai thác đã được các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh xem xét cấp phép trong ngày 26/11/2026 để nhà thầu sớm đưa mỏ vào vận hành.

Để đảm bảo tiến độ thi công, Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đã chủ động đánh giá sớm và trình các cấp thẩm quyền cấp mỏ bổ sung.

Đối với phần đất đắp còn thiếu, Ban QLDA đã ủy quyền cho nhà thầu lập thủ tục mở rộng mỏ đất số 2 thêm 0,6 triệu m3 và trình UBND tỉnh chấp thuận mở rộng mỏ số 1 thêm khoảng 1, 2 triệu m2.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề điều phối vật liệu, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc phụ trách Dự án thành phần 1 (Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai) cho hay, trước thực tế 2 bãi đổ thải tại thôn Đồng Quy và Trà Sơn (xã Bình Hiệp) hiện phải dừng tiếp nhận do gặp nền đất yếu dạng bùn chảy (chỉ đắp cao được 3m thay vì 10m như thiết kế), Ban QLDA đã khẩn trương khảo sát các khu đất trũng và bãi trữ lân cận tuyến để kịp thời điều tiết khối lượng đất thừa.

Trong khi đó, tại Dự án thành phần 2 (dài gần 70km), nhu cầu vật liệu trên tuyến này rất lớn. Theo thiết kế, trên tuyến cần khoảng 9,37 triệu m3 đất đắp, 977.000 m3 cát và 2,93 triệu m3 đá xây dựng. Nhờ phương án điều phối nội bộ hợp lý, dự án đã tận dụng được hơn 7,6 triệu m3 đất đào nền và hơn 1 triệu m3 đá nổ mìn tại chỗ. Với khối lượng còn lại. Ban QLDA đã ủy quyền nhà thầu khảo sát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý với nhiều mỏ đất, cát, đá đặc thù tại các xã Ya Hội, Ia Tul, Ia Pa, Bình Khê, Ya Ma và đề xuất bổ sung thêm mỏ cát tại xã Ayun. Hiện, các thủ tục hồ sơ đang được gấp rút hoàn tất để kịp cấp phép khai thác vào đầu tháng 1/2027, tạo nguồn cung ổn định cho dự án.

Nhà thầu yên tâm nguồn cung, tập trung đẩy nhanh tiến độ

Chia sẻ về tình hình thực tế tại công trường, ông Lưu Trong Hưởng, Giám đốc điều hành gói thầu XL02 (thuộc Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, đơn vị thi công đoạn Km13+200-Km22+000 của Dự án thành phần 1) cho hay, nhờ được cấp mỏ vật liệu theo cơ chế đặc thù nên đơn vị không gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu, yên tâm thi công. Ông Hưởng cũng thông tin thêm, thời gian gần đây do ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ, tiến độ thi công theo từng tuần có phần chậm lại. Để bù tiến độ, đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, trời tạnh ráo sẽ dồn tối đa nhân lực, thiết bị để bù khối lượng.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku thành phần 1 đang đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến.

Ghi nhận thực tế tại gói thầu XL02 của Dự án thành phần 1, các nhà thầu đã huy động gấp rưỡi thiết bị máy móc, phương tiện cùng hàng trăm công nhân, kỹ sư để triển khai đồng loạt 24 mũi thi công. Trong khi đó, cũng tại gói thầu XL01 của Dự án thành phần 1, các nhà thầu huy động lượng thiết bị gấp từ 1,8 đến 2,7 lần so với yêu cầu hợp đồng nhằm sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ ngay khi thời tiết thuận lợi.

Theo ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, trong thời gian chờ các mỏ đặc thù của Dự án thành phần 2 hoàn tất thủ tục pháp lý vào đầu tháng 1/2027, Ban đã yêu cầu các nhà thầu ký kết, sử dụng nguồn vật liệu thương mại trong 6 tháng đầu để đảm bảo công trường vận hành liên tục.

Cùng với đó, Ban cũng đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại những đoạn đã có mặt bằng, nhằm đảm bảo đưa Dự án thành phần 1 thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2027 và hoàn thành toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đúng kế hoạch.