Bộ phận không khí lạnh đã dự báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ khoảng chiều nay, 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m; biển động.

Từ đêm 27/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Huế có mưa rào rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Nhiều mây, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Có mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3.