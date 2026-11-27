Người dân tiết kiệm được một phần chi phí khi giá nhiên liệu liên tục được điều chỉnh giảm. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Giá nhiều dịch vụ vẫn neo cao

Chị Lê Thị Sương, quản lý Quán Cô Hồng - Đặc sản Đà Nẵng (chi nhánh 103 Nguyễn Văn Thoại) cho biết, chi phí vận hành hiện chưa có nhiều thay đổi; giá các loại rau củ, thực phẩm nhập hằng ngày vẫn ở mức cũ, chỉ một số ít mặt hàng giảm nhẹ. “Xăng dầu giảm có thể giúp tiết giảm một phần chi phí vận chuyển, nhưng chưa đủ để kéo giảm toàn bộ chi phí kinh doanh. Giá thịt, rau củ, gia vị và các nguyên liệu khác còn phụ thuộc vào nguồn cung, mùa vụ, thời tiết và nhiều yếu tố thị trường”, chị Sương cho hay.

Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, giá một số mặt hàng thực phẩm, rau củ có xu hướng hạ nhiệt. Đơn cử, giá các loại thịt heo giảm khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg; nhiều loại rau xanh cũng giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với tuần trước. Trong khi đó, giá các món ăn sáng, suất cơm bình dân và đồ uống tại nhiều hàng quán vẫn giữ nguyên, chưa có dấu hiệu điều chỉnh giảm.

Ông Nguyễn Văn Hòa (phường Thanh Khê) chia sẻ, người tiêu dùng đều kỳ vọng giá xăng, điện giảm sẽ kéo theo giá hàng hóa, dịch vụ đi xuống. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, mức giá cơ bản vẫn như trước. “Mỗi khi giá xăng tăng, nhiều mặt hàng thiết yếu được điều chỉnh tăng với lý do chi phí vận chuyển tăng. Ngược lại, khi giá xăng dầu giảm, giá hàng hóa lại chưa điều chỉnh tương ứng. Vì vậy, chi phí mua sắm, ăn uống hằng ngày của gia đình gần như không thay đổi”, ông Hòa nói.

Ở góc độ khác, giá xăng giảm mang lại lợi ích khá rõ đối với những gia đình thường xuyên sử dụng phương tiện cá nhân. Anh Hoàng Đình Khánh (phường Hải Châu) cho biết, gia đình sử dụng ô tô nên mỗi lần đổ xăng tiết kiệm được hơn 300.000 đồng so với trước. Dù vậy, khoản tiết kiệm này vẫn chưa đủ tạo thay đổi đáng kể trong tổng chi phí sinh hoạt khi giá nhiều mặt hàng thiết yếu chưa giảm.

Nỗ lực bình ổn thị trường

Liên quan đến quản lý giá cước vận tải trước biến động giá nhiên liệu, Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1980/QĐ-BXD ngày 17/11/2026 thành lập đoàn công tác làm việc tại 5 địa phương (Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế) nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ.

Theo kế hoạch, trong tháng 11 và 12/2026, đoàn làm việc với Sở Xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước cao. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ; việc chấp hành quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá; rà soát, đối chiếu hồ sơ kê khai, nguyên nhân điều chỉnh và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.

Đoàn cũng thống kê danh sách các đơn vị vận tải điều chỉnh tăng, giảm giá cước trên địa bàn; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng giải pháp quản lý giá cước trước biến động nhiên liệu. Hoạt động này hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm việc điều chỉnh giá cước phù hợp chi phí đầu vào, bảo vệ quyền lợi hành khách và hạn chế tình trạng giá nhiên liệu giảm nhưng giá cước chậm điều chỉnh tương ứng.

Thông tin từ Sở Công Thương, việc giá xăng dầu liên tục giảm thời gian qua góp phần giảm áp lực chi phí sản xuất, vận chuyển và lưu thông hàng hóa, tác động tích cực đến mặt bằng giá một số nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm tươi sống và nông sản. Tuy nhiên, mức độ tác động chưa đồng đều và chưa thể hiện ngay trên toàn thị trường. Giá hàng hóa thường có độ trễ nhất định so với biến động nhiên liệu do doanh nghiệp, tiểu thương cần thời gian tiêu thụ hàng tồn kho, cập nhật chi phí đầu vào và điều chỉnh phương án kinh doanh.

Ông Nguyễn Quang Lâm, Phó Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương cho biết, để góp phần ổn định mặt bằng giá, thời gian tới đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu và nhóm hàng có biến động lớn về chi phí đầu vào. Sở phối hợp các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp sản xuất, phân phối nắm bắt tình hình dự trữ, nguồn cung và kế hoạch điều chỉnh giá bán; khuyến khích các đơn vị tiết giảm chi phí trung gian, tối ưu khâu sản xuất, vận chuyển, phân phối để điều chỉnh giá phù hợp thực tế.

Song song đó, Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, chương trình khuyến mại và đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi cũng được đẩy mạnh để đa dạng nguồn cung, giúp người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý.

Đặc biệt, đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, bảo đảm nguồn cung và hạn chế biến động giá dịp cao điểm tiêu dùng; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng công khai thông tin cung cầu, giá cả thị trường và kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp.