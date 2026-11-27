Trên tuyến đường Trần Xuân Soạn không còn cảnh nước tràn lên mặt đường như những đợt triều cường trước đây. Ảnh trái chụp ngày 10/10, mực nước đo được tại trạm Phú An là 1,65 m, ảnh bên phải chụp ngày 26/11 với đỉnh triều tại trạm Phú An là 1,63 m.

Mực nước kênh Tẻ nằm thấp hơn mặt đường Trần Xuân Soạn, dọc tuyến vẫn còn những bao cát và biển cảnh báo ngập được đặt từ trước.

Ông Vương Quốc Khánh (64 tuổi, sống tại số 103 Trần Xuân Soạn) cho biết trước đây, mỗi khi triều cường dâng, nước tràn lên đường khiến việc đi lại, buôn bán của gia đình và những hộ xung quanh gặp nhiều khó khăn, có lúc phải tạm ngưng hoạt động. "Từ khi cống ngăn triều vận hành thử nghiệm, đường trước nhà khô ráo, việc đi lại thuận tiện, buôn bán không còn bị ảnh hưởng bởi nước ngập như trước. Tôi thấy phấn khởi lắm, mong hệ thống tiếp tục vận hành ổn định để không còn cảnh thấp thỏm mỗi khi triều lên nữa".Ông Vương Quốc Khánh chia sẻ

Cống ngăn triều Bến Nghé thuộc dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng của TP.HCM, bắt đầu vận hành liên hoàn cùng toàn hệ thống từ ngày 25/11. Cửa van được điều tiết theo mực nước triều, lượng mưa và yêu cầu kiểm soát dòng chảy.

Công trình nằm trong hệ thống kiểm soát triều của TP.HCM, được kỳ vọng hạn chế nước triều xâm nhập vào khu vực nội đô. Sau nhiều năm triển khai, việc vận hành liên hoàn 8 cống đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn kiểm tra, đánh giá hoạt động của toàn hệ thống.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews lúc 17h ngày 26/11, tại cống ngăn triều Bến Nghé, mực nước hạ âu ở mức 2,45 m, trong khi mực nước trong âu đạt 2,80 m.Các cửa van tại cống Bến Nghé được điều tiết để kiểm soát dòng nước giữa phía trong và ngoài khu vực bảo vệ.

Cống ngăn triều Tân Thuận nằm trên kênh Tẻ, là một trong những công trình thuộc hệ thống kiểm soát triều của TP.HCM. Cống được vận hành liên hoàn cùng 7 cống khác từ ngày 25/11, góp phần kiểm soát mực nước kênh Tẻ, hạn chế triều dâng ảnh hưởng đến khu vực phía Nam thành phố.

Cống kiểm soát triều Tân Thuận đang vận hành, khu vực đường Trần Xuân Soạn và Trương Đình Hợi ghi nhận khá khô ráo trong đợt triều cường, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn.

Khu chung cư cũ ở hẻm 136 Hoàn Thành từng được xem là điểm ngập mỗi khi triều cường dâng. Ảnh bên trái chụp ngày 24/10/2025 đỉnh triều cường tại trạm đo Phú An đạt khoảng 1,77–1,78 m, ảnh bên phải chụp ngày 26/11 với đỉnh triều tại trạm Phú An là 1,63 m.

Bà Đinh Thị Loan (82 tuổi), sống tại chung cư trong hẻm 136 Hoàn Thành từ năm 1977, cho biết gần 50 năm qua, mỗi mùa triều cường là một lần người dân trong khu vực phải đối mặt với cảnh nước ngập tràn vào nhà. Có những đêm bà phải thức trắng tát nước, dựng tấm chắn, bật máy bơm để chống ngập. Khoảng một tuần nay, từ khi cống ngăn triều Tân Thuận vận hành, nước không còn tràn vào nhà như trước. Đường sá khô ráo, nhà cửa sạch sẽ, khiến bà và hàng xóm vui mừng, phấn khởi. “Tôi mừng lắm, chỉ mong tình trạng này được duy trì để người dân đỡ vất vả, các cháu nhỏ đi học, vui chơi cũng an toàn, thuận tiện hơn”, bà Loan chia sẻ.

Tối 26/11, đường Bùi Văn Ba (khu vực Tân Thuận) nhộn nhịp xe cộ qua lại. Tuyến đường từng chịu ảnh hưởng bởi triều cường, nay ghi nhận mặt đường khô ráo, người dân lưu thông và sinh hoạt bình thường.

Cách đó khoảng 8 km, đường Phạm Hữu Lầu và đường 15B cũng ghi nhận mặt đường khô ráo trong đợt triều cường. Tuyến đường vốn thường xuyên đông xe, từng xảy ra tình trạng giao thông khó khăn mỗi khi ngập, nay người dân có thể lưu thông thuận lợi hơn. Việc 8 cống ngăn triều vận hành liên hoàn được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tình trạng ngập, giảm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân khu Nam TP.HCM.