Ngày 27/11, Hà Nội duy trì thời tiết rét về đêm và sáng, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất 27°C. (Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Bắc bộ hôm nay phổ biến có nắng vào trưa và chiều, nền nhiệt cao nhất dao động 23-27°C. Về đêm và sáng sớm, trời rét, một số nơi ở vùng núi nhiệt độ xuống dưới 14°C.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 25-27°C. Gió đông bắc cấp 2-3.

Từ chiều 27/11, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió đông bắc trên đất liền mạnh lên, vùng ven biển có gió cấp 3-4.

Tại miền Trung, mưa lớn tập trung ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp cần được đặc biệt lưu ý.

Nam bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Không khí lạnh tăng cường, vùng núi cao có nơi dưới 10°C

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 27/11 của cơ quan khí tượng, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến 15-18°C, vùng núi 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Bắc Trung bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19°C.

Riêng Hà Nội, những ngày tới trời không mưa, đêm và sáng rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17°C.

Trong khi đó, từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

TP Huế có lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm; Khánh Hòa 60-120mm, có nơi trên 180mm.

Đợt mưa lớn tại miền Trung có khả năng kéo dài đến sáng 30/11. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, vượt 100mm trong 3 giờ, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 27/11/2026

Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ 17-27°C.

Tây Bắc bộ: Mưa xuất hiện ở một vài nơi, trời hửng nắng vào trưa và chiều. Sáng sớm và ban đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C; cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc bộ: Có mây, mưa vài nơi, trưa chiều có nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C; cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có nắng vào trưa và chiều; phía Nam mưa gia tăng từ chiều, riêng TP Huế có khả năng xuất hiện mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Mưa lớn trên nhiều khu vực, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa gia tăng về chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C; cao nhất ở phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung bộ: Phía Bắc mưa tăng về đêm, phía Nam ban ngày có nắng. Riêng Lâm Đồng cần đề phòng mưa lớn cục bộ vào cuối ngày. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C; cao nhất 27-30°C.

Nam bộ: Ban ngày trời nắng, mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM: Ngày nắng, cuối ngày có khả năng xuất hiện mưa dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C, cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.