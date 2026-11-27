Ưu tiên nguồn lực cho công nghiệp bán dẫn

Chiều 26/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Remco van Wijngaarden, trao đổi về định hướng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Remco van Wijngaarden - Ảnh: chinhphu.vn

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam tập trung triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việt Nam cũng dự kiến dành khoảng 3% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn trong những ngành công nghệ mũi nhọn, nhất là bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hà Lan thời gian qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Hà Lan là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thương mại, đầu tư, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và phát triển nông nghiệp bền vững.

Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn Chính phủ Hà Lan và cá nhân Đại sứ đã tích cực hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư và hợp tác trong những lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh.

Xây dựng Trung tâm Phát triển bán dẫn Việt Nam - Hà Lan

Trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng mong muốn hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn. Phó Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến phối hợp giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Tổ chức Tài chính Đầu tư Quốc gia Hà Lan (Invest International) về xây dựng Trung tâm Phát triển bán dẫn Việt Nam - Hà Lan tại Hòa Lạc, Hà Nội.

Đánh giá đây là sáng kiến thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển ngành bán dẫn và nâng cao năng lực công nghệ của Việt Nam, Phó Thủ tướng cho rằng dự án có tiềm năng trở thành điểm nhấn trong hợp tác công nghệ cao giữa hai nước.

Về phía Hà Lan, Đại sứ Remco van Wijngaarden bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam trong thập kỷ qua, đồng thời khẳng định Hà Lan tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trong hơn 50 năm quan hệ ngoại giao.

Đại sứ cho biết, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, quản lý nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, quan hệ hai nước đang được mở rộng sang logistics, vận tải biển, hàng hải và công nghệ cao.

Đề cập dự án Trung tâm Phát triển bán dẫn Việt Nam - Hà Lan, Đại sứ mong muốn hai bên sớm thống nhất các nội dung triển khai, trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực, bao gồm đào tạo học thuật và đào tạo nghề. Đại sứ nhấn mạnh dự án có thể trở thành hình mẫu hợp tác song phương chặt chẽ, hướng tới xây dựng một trung tâm chung của Việt Nam và Hà Lan.

Đại sứ Remco van Wijngaarden khẳng định Hà Lan tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trong hơn 50 năm quan hệ ngoại giao - Ảnh: chinhphu.vn

Đại sứ cũng cho biết nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Hà Lan quan tâm, mong muốn mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam; đồng thời kỳ vọng hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác lâu dài, bền vững, đóng góp vào sự phát triển hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam.

Đánh giá cao những ý kiến của Đại sứ, Phó Thủ tướng kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành đầu mối kết nối hiệu quả giữa đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của Hà Lan để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.