Tới đây, công an xã, phường, đặc khu được bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách. Ảnh: BCA

Theo Bộ Công an, sau khi Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 273/2025/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, một số quy định của Nghị định số 273/2025/NĐ-CP chưa phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025, chưa giải quyết tốt một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác thanh tra Công an nhân dân (CAND). Chẳng hạn, đang có sự chồng chéo khi nhiều cơ quan thanh tra trong CAND như: Thanh tra Bộ, Thanh tra Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng thực hiện chức năng thanh tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quy định tiêu chí về quân số để bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách, kiêm nhiệm tại các đơn vị không có tổ chức thanh tra hiện nay cũng nảy sinh nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy công an địa phương hai cấp, đặc biệt là quy định về việc bố trí cán bộ thanh tra tại công an cấp xã chưa cụ thể, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác đặt ra.

Các quy định liên quan đến hoạt động thanh tra CAND chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thanh tra. Hệ thống thông tin quản lý hoạt động thanh tra CAND hiện được vận hành với tính chất là hệ thống nội bộ. Nghị định 273/2025/NĐ-CP chưa xác lập đầy đủ tính pháp lý, chức năng, phạm vi kết nối, chia sẻ dữ liệu và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Vì vậy, chưa đủ cơ sở pháp lý để phát huy hệ thống như nền tảng số chính thức phục vụ hoạt động thanh tra và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Tại Tờ trình vừa được Bộ Công an gửi tới Chính phủ, Bộ Công an nêu quan điểm, cần có dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 273/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND. Điều này góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác thanh tra CAND trong tình hình mới.

Bộ Công an đề xuất, sửa đổi quy định về việc bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách, cán bộ thanh tra kiêm nhiệm theo hướng công an xã, phường, đặc khu được bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách, không phụ thuộc vào tiêu chí quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên; Sửa đổi quy định về việc bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách, cán bộ thanh tra kiêm nhiệm theo hướng công an xã, phường, đặc khu được bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách, không phụ thuộc vào tiêu chí quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên.

Theo Bộ Công an, quy định trên nhằm nâng cao năng lực thanh tra tại địa phương, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp... Với việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền và tổ chức bộ máy công an 2 cấp ở địa phương, công an cấp xã được xác định đóng vai trò quan trọng, giải quyết toàn diện các công việc tại cơ sở.

Tại tờ trình, Bộ Công an kiến nghị bãi bỏ quy định về Thanh tra Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Thanh tra Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Hệ thống cơ quan thanh tra trong CAND được xác định thống nhất gồm 2 cấp: Thanh tra Bộ Công an và thanh tra công an tỉnh, thành phố.

Lý do Bộ Công an đưa ra kiến nghị này nhằm mục đích bảo đảm thực hiện nguyên tắc: “Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính”. Đồng thời, thống nhất với quy định của Luật Thanh tra năm 2025, không quy định về tổ chức thanh tra tại Cục trực thuộc Bộ. Vì vậy, việc xây dựng tổ chức thanh tra CAND được thực hiện thống nhất theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật Thanh tra năm 2025, bảo đảm đúng quy định của luật (không tổ chức cơ quan thanh tra tại các Cục trực thuộc Bộ) và quán triệt, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy...