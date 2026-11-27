Một cảnh trong phim Trại giam hạnh phúc. Ảnh: NSX.

Gần đây, đạo diễn Trung Lùn của bộ phim Trại giam hạnh phúc đã phải lên tiếng giải thích về các cảnh quay gây tranh cãi. Cụ thể, nhiều phân cảnh trong phim cho thấy các nhân vật đầu trần điều khiển xe máy, người ngồi sau xe cũng không đội mũ bảo hiểm.

Như trong bài viết của Tri Thức - Znews đã đề cập, đạo diễn phản hồi rằng bối cảnh phim Trại giam hạnh phúc diễn ra vào năm 2002.

"Khi ấy, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm chưa được áp dụng rộng rãi như bây giờ. Việc người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm vẫn khá phổ biến", nam đạo diễn giải thích.

Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm có từ khi nào?

Ngược dòng thời gian về trước năm 2000, việc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy (sau đây gọi chung là xe máy) tại Việt Nam vẫn chỉ là hành động tự nguyện, dựa trên nhu cầu tự bảo vệ của mỗi người và không có quy định pháp luật nào bắt buộc, cũng như không có chế tài xử lý.

Phải đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 04/2000, sau đó được cụ thể hóa tại Nghị định 36/2001 và Luật Giao thông đường bộ 2001, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy mới dần trở thành quy định bắt buộc.

Tuy nhiên, người dân khi đó chỉ buộc đội mũ bảo hiểm lúc điều khiển xe máy trên các tuyến quốc lộ và một số tuyến đường theo quy định. Do vậy, nếu các cảnh quay của phim Trại giam hạnh phúc lấy bối cảnh đường nội thị hoặc đường làng thời điểm năm 2002, giải thích phía trên của đạo diễn là có cơ sở thực tế.

Hình ảnh chụp trên một tuyến đường ở Trà Vinh (nay là Vĩnh Long) vào khoảng năm 2003. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.

Đến năm 2007, việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trở thành bắt buộc trên tất cả tuyến đường trên cả nước, bao gồm quốc lộ và các tuyến đường nội thị lẫn đường liên thôn, liên xã.

Quy định này được thực hiện dựa trên Nghị quyết 32/2007 do Chính phủ ban hành về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Đến năm 2008, Luật Giao thông đường bộ 2008 nâng quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy thành quy phạm pháp luật, bắt buộc tất cả người dân tuân thủ. Nội dung khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008 nêu rõ "Người điều khiển, người ngồi trên môtô 2 bánh, môtô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách".

Luật Giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009.

Siết chặt quy định đội mũ bảo hiểm

Giai đoạn 2010-2014, Việt Nam bắt đầu siết quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, mở rộng sang nhóm dễ tổn thương và xử lý tình trạng "lách luật" bằng việc sử dụng mũ kém chất lượng.

Từ 20/5/2010, Nghị định 34/2010 của Chính phủ thu hẹp diện miễn trừ đối với trẻ em, chính thức xử phạt hành vi chở trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách. Theo điểm k khoản 3 Điều 9 Nghị định 34/2010, người điều khiển xe máy vi phạm lỗi này bị phạt tiền 100.000-200.000 đồng.

Trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng cách. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Đến khi Nghị định 171/2013 chính thức có hiệu lực, người điều khiển xe đạp máy (bao gồm xe đạp điện) và người đi cùng (từ đủ 6 tuổi trở lên) trên xe cũng buộc phải đội mũ bảo hiểm, nếu không muốn bị phạt 100.000-200.000 đồng.

Trước đó, cơ quan quản lý cũng đã ban hành Thông tư liên tịch 06/2013 nhằm siết chặt khâu sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm; yêu cầu mũ phải có cấu tạo đủ 3 bộ phận (vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động, quai đeo) và dán tem hợp quy CR.

Quy định hiện hành ra sao?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 hiện hành vẫn tiếp tục bắt buộc người điều khiển và người được chở trên môtô 2 bánh, môtô 3 bánh, xe gắn máy, xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Quy định này được thể hiện tại khoản 2 Điều 33 và khoản 3 Điều 31 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Người Việt đã quen với quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ảnh minh họa: Suzuki Việt Nam.

Về mức xử phạt, Nghị định 168/2024 hiện áp dụng mức phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển hoặc người ngồi trên môtô, xe gắn máy, xe đạp máy không đội "mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy", hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật).