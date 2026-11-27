Theo Kế hoạch, TP HCM xác định 10 chỉ tiêu thi đua, trong đó đặt ra yêu cầu 100% hộ người có công với cách mạng (NCC) có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, phấn đấu đạt mức trung bình khá trở lên.

TP phấn đấu 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được phụng dưỡng hằng tháng; 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được kết nối với tổ chức, cá nhân để tặng quà bằng nhà hoặc tiền mặt. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC được thăm hỏi, động viên, hỗ trợ.

TP thi đua phấn đấu để 100% NCC và thân nhân đủ điều kiện phải được giải quyết, hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi theo quy định; 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời gian, không để tồn đọng hồ sơ đủ điều kiện. Hoàn thành 100% việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho NCC và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở; hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

UBND TP HCM yêu cầu toàn bộ các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền thờ và đài tưởng niệm trên địa bàn được chỉnh trang nâng cấp, sửa chữa, sạch đẹp. Với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, TP quyết tâm hoàn thành các mục tiêu thuộc phần việc được giao trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

UBND TP HCM đồng thời yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải sâu rộng từ cấp TP đến cơ sở, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Công tác chăm lo phải đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch.