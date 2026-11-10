Chăm sóc, quản lý vật nuôi

Chăm sóc vật nuôi đi đôi với trách nhiệm

Tại tổ dân phố Nghĩa Ninh, phường Đồng Sơn, gia đình chị Lê Thị Thu Hiền hiện nuôi hai chú chó, gồm một chó cỏ và một chó Golden. Với chị Hiền, chúng không đơn thuần là vật nuôi giữ nhà mà còn là những người bạn gần gũi. Vì vậy, việc bảo đảm sức khỏe cho vật nuôi, đặc biệt là tiêm phòng dại, luôn được gia đình thực hiện theo quy định.

Chị Hiền cho biết, gia đình thường mời bác sĩ thú y đến nhà tiêm phòng dại cho chó định kỳ mỗi năm một lần; tùy tình hình và hướng dẫn chuyên môn, có thể tiêm nhắc lại sau một thời gian. Việc tiêm phòng giúp bảo vệ sức khỏe vật nuôi, đồng thời phòng ngừa khả năng lây truyền bệnh dại từ chó sang người.

Gia đình chị Lê Thị Thu Hiền trong một lần mời bác sĩ thú y đến tiêm phòng dại cho vật nuôi - Ảnh: L.T

Đối với các gia đình nuôi chó, mèo, chi phí và thời gian dành cho việc tiêm phòng là cần thiết. Bởi khi đã lựa chọn nuôi thú cưng, chủ nuôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc, theo dõi sức khỏe và chủ động phòng bệnh cho chúng. Đây cũng là cách để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc giữa vật nuôi với con người.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thương Huyền, Bệnh viện Thú y SAOvet (phường Đồng Hới), nhiều chủ nuôi dù sinh sống cách xa cơ sở thú y vẫn duy trì thói quen đưa vật nuôi đến thăm khám, tiêm phòng và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bên cạnh việc quan tâm đến lịch tiêm chủng, chế độ dinh dưỡng, nhiều người cũng chủ động tìm đến bác sĩ khi vật nuôi có biểu hiện bất thường.

Nếu tiêm phòng dại là giải pháp bảo vệ sức khỏe vật nuôi thì việc kiểm soát chó khi ra đường cũng thể hiện trách nhiệm của chủ nuôi đối với cộng đồng. Thực tế, tình trạng chó thả rông, không có người kiểm soát hoặc không được rọ mõm tại nơi công cộng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây tâm lý lo lắng cho người đi đường.

Gia đình chị Nguyễn Thị Vân (phường Đồng Sơn) từng có thói quen thả chó ra đường mà không sử dụng dây dắt hay rọ mõm. Điều này đôi lúc khiến người đi đường hoảng sợ, phải tránh né, dẫn đến những tình huống mất an toàn giao thông khi người điều khiển phương tiện bất ngờ đánh lái hoặc phanh gấp để tránh chó.

Nhận thấy những bất cập đó, chị Vân đã chủ động thay đổi cách quản lý vật nuôi. Trước khi đưa chó ra đường, chị đều tập cho chó đeo rọ mõm và sử dụng dây dắt. Thời gian đưa chó ra ngoài chủ yếu vào đầu buổi sáng và buổi tối để vật nuôi vận động, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người xung quanh.

“Ban đầu, việc tập cho chó đeo rọ mõm mất thêm thời gian vì vật nuôi chưa quen, có biểu hiện khó chịu. Tuy nhiên, sau một thời gian kiên trì, thói quen này dần được duy trì. Gia đình cũng cảm thấy yên tâm hơn khi đưa chó ra ngoài, hạn chế nguy cơ vật nuôi bất ngờ lao vào người đi đường", chị Vân chia sẻ.

Những thay đổi từ các gia đình nuôi chó, mèo cho thấy, trách nhiệm trong quản lý thú nuôi được thể hiện qua chính những việc làm hằng ngày. Chủ động chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng đầy đủ, sử dụng dây dắt và rọ mõm khi cần thiết là những biện pháp thiết thực để bảo vệ vật nuôi và những người xung quanh.

Nâng cao tỉ lệ tiêm phòng, siết chặt quản lý

Ông Dương Viết Phương Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết, những năm gần đây, cùng với công tác tuyên truyền, vận động của ngành chuyên môn và chính quyền địa phương, ý thức của người dân trong quản lý chó, mèo đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều chủ nuôi quan tâm hơn đến việc tiêm phòng dại, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp kiểm soát vật nuôi khi đưa ra nơi công cộng.

Năm 2026, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có trên 108.000 con. Để nâng cao tỉ lệ miễn dịch trong đàn vật nuôi, tỉnh đã hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc-xin dại cho 78 xã, phường, đặc khu. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, toàn tỉnh đã tiêm được trên 91.000 liều vắc-xin, đạt tỉ lệ tiêm phòng cao nhất trong giai đoạn 2022-2026.

Kết quả này cho thấy nỗ lực của ngành chuyên môn, chính quyền cơ sở và sự hưởng ứng của người dân trong công tác phòng, chống bệnh dại. Tuy nhiên, do chó, mèo được nuôi phân tán tại nhiều hộ gia đình, việc quản lý vẫn còn những khó khăn nhất định. Một bộ phận chủ nuôi chưa duy trì tiêm phòng đúng lịch, chưa chủ động khai báo hoặc kiểm soát vật nuôi khi đưa ra nơi công cộng.

Rọ mõm cho vật nuôi khi thả ra đường thể hiện trách nhiệm của chủ nuôi đối với cộng đồng - Ảnh: L.T

Đối với việc quản lý chó khi ra đường, ông Dương Viết Phương Tuấn cho biết, ý thức và trách nhiệm của chủ nuôi đã có nhiều chuyển biến, nhiều chủ nuôi đã hình thành thói quen sử dụng dây dắt, rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng. Tuy nhiên, để hình thành thói quen này rộng rãi hơn, bên cạnh tuyên truyền, cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm. Chính quyền cơ sở, lực lượng thú y và các tổ chức đoàn thể cần phối hợp vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, mèo.

Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi cần gắn liền với ý thức trách nhiệm của mỗi chủ nuôi. Việc duy trì tiêm phòng đúng lịch, kiểm soát vật nuôi khi ra đường và chấp hành các quy định về quản lý vật nuôi cần trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe người dân và giữ gìn an toàn trong cộng đồng.