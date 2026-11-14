Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Buổi lễ là dịp ôn lại truyền thống, nhìn lại hành trình hai mươi năm tiên phong của Khoa với tinh thần “Khởi nguồn và Lan tỏa”, đồng thời phát huy sức mạnh của các thế hệ thầy và trò trên chặng đường phát triển mới.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2375/QĐ-TTg, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học của Khoa trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chúc mừng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo

Tiên phong trong đào tạo bài bản về quan hệ công chúng và quảng cáo

Ra đời năm 2006, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong đào tạo bài bản về quan hệ công chúng và quảng cáo. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối với thực tiễn nghề nghiệp, với 3.037 người học đã và đang theo học ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Tiếp nối tinh thần tiên phong, ngày 29/10/2026, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập, Khoa đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo truyền thông sáng tạo trong kỷ nguyên AI” và chính thức ra mắt chương trình chuyên ngành “Truyền thông sáng tạo và Quảng cáo”, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược đổi mới đào tạo, đáp ứng yêu cầu của ngành truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trân trọng đọc thư chúc mừng của PGSTS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong thư, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của Khoa và đánh giá sự ra đời của Khoa năm 2006 là bước đi có ý nghĩa tiên phong, mở ra và đặt nền móng cho việc đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nguồn nhân lực chất lượng cao về quan hệ công chúng và quảng cáo tại Việt Nam.

“Điều tôi đánh giá cao là Khoa đã xây dựng được một nền tảng học thuật về quan hệ công chúng, quảng cáo, truyền thông marketing và truyền thông sáng tạo phù hợp với điều kiện Việt Nam, đặt trong định hướng chính trị của trường Đảng”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn viết.

Buổi lễ cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của PGS.TS Đoàn Minh Huấn và PGS.TS Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định quyết định thành lập Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo năm 2006 có ý nghĩa tiên phong và tầm nhìn chiến lược.

Khi đất nước đẩy mạnh đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế và chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, nhu cầu về nguồn nhân lực truyền thông chuyên nghiệp ngày càng rõ nét. Nhận diện sớm xu thế đó, tập thể lãnh đạo Học viện thời kỳ ấy, đứng đầu là GS.TS. Tạ Ngọc Tấn đã mạnh dạn mở hướng đào tạo mới, đưa Học viện trở thành cơ sở đi đầu trong đào tạo bài bản, chuyên sâu về quan hệ công chúng và quảng cáo.

Hai mươi năm qua, tập thể Khoa đã kiên trì xây dựng đội ngũ, phát triển chương trình, mở rộng hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo. Theo báo cáo của Khoa, trên 90% người học có việc làm đúng ngành sau tốt nghiệp; nhiều thế hệ cựu học viên, sinh viên đã khẳng định năng lực trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và môi trường truyền thông trong nước, quốc tế.

“Hai mươi năm là chặng đường chưa dài trong lịch sử Học viện, nhưng đủ để Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tiên phong. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đã được vun đắp và triết lý giáo dục ‘Trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến’, tập thể Khoa sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá; xứng đáng với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và niềm tin của Học viện, người học, xã hội”, PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chú trọng xây dựng đội ngũ, phát triển hệ sinh thái hợp tác nghề nghiệp

Theo PGS.TS Phạm Minh Sơn, lĩnh vực quan hệ công chúng và quảng cáo đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng và sự chuyển dịch hành vi công chúng; thành tựu 20 năm là nền tảng quan trọng, song không thể là điểm dừng.

Trên tinh thần đó, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề nghị Khoa tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, cụ thể hóa Chiến lược phát triển của Học viện, cập nhật chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và truyền thông đa nền tảng trong nội dung, phương thức đào tạo; phát huy vai trò tiên phong trong hợp tác và hội nhập quốc tế trên nền tảng chương trình cử nhân quốc tế hợp tác với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh).

Bên cạnh đó, góp phần phát triển không gian đào tạo của Học viện, trước hết là đào tạo sau đại học ngành Quan hệ công chúng tại Phân hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở Huế; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên và phát triển hệ sinh thái hợp tác nghề nghiệp với cơ quan báo chí, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

TS Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo phát biểu.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, TS Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo cho biết hai chữ “khởi nguồn” trong chủ đề “Khởi nguồn và Lan tỏa” của buổi lễ trước hết thể hiện sự tin tưởng mà Học viện dành cho Khoa từ những ngày đầu, đồng thời là lời nhắc về trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ mở đường; còn “lan tỏa” là hành trình mà các thế hệ cựu học viên, sinh viên đã và đang tiếp nối.

“Những người làm nghề quan hệ công chúng đều hiểu rằng uy tín không đến từ sự tự khẳng định, mà được hình thành qua sự ghi nhận của công chúng, qua thời gian và qua những việc làm cụ thể”, TS Nguyễn Thị Minh Hiền chia sẻ.

Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo bày tỏ lòng tri ân tới lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, người ký quyết định thành lập Khoa ngày 12/5/2006; các thế hệ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Khoa, các đối tác và cựu người học, đồng thời thành kính tưởng nhớ cố PGS.TS Lưu Văn An, nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, người từng trực tiếp phụ trách Khoa.

TS Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết giai đoạn tới, Khoa xác định 5 hướng phát triển: liên tục cập nhật chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo xu thế biến đổi của ngành truyền thông; đẩy mạnh các chương trình đào tạo quốc tế; quảng bá các chương trình đào tạo từ xa, bồi dưỡng, đặc biệt tại Phân hiệu của Học viện ở thành phố Huế; phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng chất lượng cao, chuyên môn sâu; tạo môi trường học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo hướng quốc tế.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu.

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, nguyên Trưởng Khoa đầu tiên phát biểu.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế - đại diện các thế hệ người học phát biểu.

Trong phần Tri ân, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - người trực tiếp chỉ đạo và đặt nền móng cho sự ra đời của Khoa; PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, nguyên Trưởng Khoa đầu tiên; ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế - đại diện các thế hệ người học, đã chia sẻ những kỷ niệm và tình cảm gắn bó với Khoa.

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra nghi thức tặng hoa tri ân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các nguyên lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập năm 2006, là đơn vị tiên phong đào tạo quan hệ công chúng và quảng cáo tại Việt Nam. Khoa đào tạo ở cả ba bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ với 7 hệ đào tạo và nhiều chương trình khác nhau, trong đó có chương trình Cử nhân quốc tế nhượng quyền của Đại học Middlesex (Vương quốc Anh). Sau 20 năm, Khoa đã và đang đào tạo 3.037 người học, với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành trên 90%.