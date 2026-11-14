Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Phước Chánh

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: VA.

Theo đó, thôn Phước Công được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Phước Công 1 và Phước Công 2, hiện có 227 hộ với 924 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%. Sau sáp nhập, người dân từng bước ổn định đời sống, tăng cường gắn kết, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận.

Đến nay, hơn 82% hộ dân có công trình vệ sinh, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Qua bình xét năm 2026, thôn có 210 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95,89%. Công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công.

Cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận thôn đã vận động trao tặng 265 suất quà, tổng trị giá 265 triệu đồng, hỗ trợ các hộ khó khăn và gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (đánh chiêng) tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phước Chánh. Ảnh: VA.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả nhân dân thôn Phước Công đạt được. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn minh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm hỗ trợ các hộ yếu thế vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, cần chăm lo công tác giáo dục, bảo đảm học sinh được đến trường, không để việc học bị gián đoạn.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao quà cho 7 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn.