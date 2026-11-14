Khôi phục lưu thông trên toàn bộ Quốc lộ, cao tốc do Trung ương quản lý sau thiên tai

Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai), xảy ra một điểm sạt lở ta-luy dương với khối lượng khoảng 120m³ đất, đá, trong đó có đá tảng, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Toàn bộ Quốc lộ, cao tốc do Trung ương quản lý đã thông suốt

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đến chiều 14/11, hệ thống Quốc lộ và đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Trung ương không còn vị trí tắc đường. Các tuyến cơ bản bảo đảm điều kiện khai thác, lưu thông bình thường.

Cụ thể, tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I và Khu Quản lý đường bộ IV, giao thông trên các tuyến đường, bao gồm cả các dự án BOT và dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, chỉ chịu ảnh hưởng nhỏ của thời tiết, hiện cơ bản thông suốt.

Tại khu vực do Khu Quản lý đường bộ II phụ trách, tính đến 12 giờ ngày 14/11, toàn bộ các tuyến Quốc lộ, cao tốc không còn điểm tắc giao thông, chưa ghi nhận thêm hư hỏng mới.

Trong khi đó, tại địa bàn Khu Quản lý đường bộ III, đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, một số khu vực còn xuất hiện mưa nhỏ đến mưa vừa, song chưa gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Khoảng 6 giờ 24 phút ngày 14/11, tại tại Km182+300, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra sạt lở 1 khối đất đá lớn khiến 1 người đi xe máy ngang qua bị thương nhẹ. (Video: Đức Giang)

Còn 3 vị trí chưa thông xe trên đường bộ địa phương

8 giờ 20 phút cùng ngày, tuyến Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) đã được thông xe trở lại, bảo đảm giao thông. Ngoài sự cố nêu trên, chưa ghi nhận thiệt hại nào khác. (Video: Cục Đường bộ Việt Nam)

Đối với hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, theo tổng hợp của Cục Đường bộ Việt Nam, cả nước hiện còn 3 vị trí chưa thể thông xe, trong đó có một điểm tắc đường mới phát sinh tại tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, tỉnh Lào Cai, tại Km182+300, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Mường Khương, xảy ra một điểm sạt lở ta-luy dương với khối lượng khoảng 120m³ đất, đá, trong đó có đá tảng, gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ và đơn vị bảo dưỡng thường xuyên huy động nhân lực, máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục. Đến 8 giờ 20 phút cùng ngày, tuyến đường đã được thông xe trở lại, bảo đảm giao thông. Ngoài sự cố nêu trên, chưa ghi nhận thiệt hại nào khác.

Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, giao thông trên các tuyến đường, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố và kịp thời tổng hợp, báo cáo khi có thiệt hại phát sinh.

Tại Thanh Hóa, cầu Bái Sim, Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành, hiện chưa thể thông xe. Trước đó, lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo lộ trình thay thế, bảo đảm an toàn.

Tại Gia Lai, mưa lớn trong các ngày từ 10 đến 12/11 đã gây xói lở, hư hỏng mố cầu Bà Lương tại Km17+595 trên Quốc lộ 19C. Trước tình hình này, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã thông báo tạm dừng lưu thông qua khu vực cầu, đồng thời tổ chức phân luồng cụ thể đối với từng nhóm phương tiện để bảo đảm an toàn giao thông. Các tuyến Quốc lộ khác do tỉnh quản lý hiện cơ bản hoạt động ổn định.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, các địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa chưa ghi nhận báo cáo về việc phát sinh điểm ùn tắc giao thông mới trong ngày. Trong thời gian tới, các cơ quan quản lý đường bộ và địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng và hư hỏng công trình giao thông; đồng thời tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục các điểm còn ách tắc, sớm khôi phục lưu thông an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.