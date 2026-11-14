APEC 2026: Trung Quốc sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao tại Thâm Quyến

Khu vườn chủ đề Việt Nam tại Công viên Triển lãm Hoa và Vườn Quốc tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 9/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo dành cho báo chí trong và ngoài nước do Trung tâm Báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tổ chức tại Thâm Quyến, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị APEC của tỉnh, kiêm Chánh Văn phòng Vương Hy cho biết, kể từ khi khởi động công tác chuẩn bị, tỉnh Quảng Đông và thành phố Thâm Quyến đã tập trung triển khai các nhiệm vụ với tiêu chuẩn cao nhất và yêu cầu nghiêm ngặt nhất, nhằm bảo đảm tổ chức hội nghị và phục vụ các đoàn đại biểu.

Theo ông Vương Hy, đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai APEC và là lần đầu tiên sau 12 năm đảm nhận vai trò nước chủ nhà. Quá trình chuẩn bị đã hình thành 3 điểm nhấn đáng chú ý.

Thứ nhất là thúc đẩy tổ chức hội nghị theo hướng xanh, gắn với thực hiện các quan điểm về văn minh sinh thái. Quảng Đông và Thâm Quyến tăng cường phủ xanh, chỉnh trang và cải thiện vệ sinh môi trường đô thị; tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có để cải tạo, nâng cấp các địa điểm tổ chức hội nghị, đồng thời khuyến khích phương thức đi lại xanh, hướng tới tiết kiệm và giảm phát thải.

Thứ hai là lồng ghép các giá trị văn hóa vào công tác tổ chức. Những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống Trung Hoa và chiều sâu văn hóa Lĩnh Nam được đưa vào nhiều khâu, từ bài trí địa điểm hội nghị, chương trình biểu diễn nghệ thuật đến dịch vụ ăn uống, qua đó tăng cường yếu tố văn hóa và bản sắc địa phương trong hoạt động đón tiếp các đại biểu quốc tế.

Thứ ba là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số trong công tác đón tiếp, phục vụ và tổ chức các hoạt động tham quan đô thị. Những giải pháp như dẫn đường thông minh, phiên dịch thông minh, thông quan kỹ thuật số và điều phối thông minh được triển khai rộng rãi nhằm nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong phục vụ.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC, ban tổ chức căn cứ nhu cầu của từng nền kinh tế thành viên để chuẩn bị các dịch vụ đón tiễn, lưu trú, ăn uống, đi lại, y tế và phiên dịch. Đồng thời, Trung Quốc tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc, dự báo thời tiết, an ninh trật tự, y tế công cộng và vận hành đô thị, xây dựng hệ thống bảo đảm phục vụ tổng thể, đồng bộ.

Việc hoàn tất công tác chuẩn bị được xem là bước quan trọng để Trung Quốc bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33, đồng thời thể hiện hình ảnh một Thâm Quyến hiện đại, xanh và ứng dụng công nghệ cao trong vai trò thành phố đăng cai sự kiện quốc tế quy mô lớn.