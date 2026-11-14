Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Sáng 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-tich-quoc-hoi-du-ky-niem-60-nam-truong-dai-hoc-mo-dia-chat-246261114221121678.htm