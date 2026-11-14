Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trong chiến lược phát triển Thủ đô, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là nguồn lực quan trọng tạo nên lợi thế và sức cạnh tranh. Với bề dày lịch sử, kho tàng di sản phong phú cùng sức sáng tạo của con người Hà Nội, yêu cầu đặt ra là phải khơi thông các nguồn lực, mở rộng không gian sáng tạo và thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển tương xứng với tiềm năng. Đây cũng là hướng đi để những giá trị nghìn năm văn hiến tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.