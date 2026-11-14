Mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi quy tập 1.018 hài cốt liệt sĩ

Lũy kế từ ngày 23/6 đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.018 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 371 bộ kèm di vật.

Lực lượng triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 14/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng không phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng 3,5 tấn.

Máy móc thiết bị triển khai công tác mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt, với tổng số 1.018 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Trong đó, đợt 1 quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ở đợt 2, từ ngày 15/10 đến ngày 14/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 287 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 bộ kèm di vật. Riêng trong ngày 14/11, dù tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Đợt 2, từ ngày 15/10 đến ngày 14/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 287 hài cốt liệt sĩ.

Trong tổng số 1.018 hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 371 bộ kèm di vật; 985 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, với quyết tâm tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.