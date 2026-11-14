Bàn giao 18 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo xã An Cư

Trao bò cho nông dân có hoàn cảnh cảnh khó khăn.

Ngày 14/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Nông dân xã An Cư tổ chức trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại xã An Cư.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 18 con bò giống sinh sản cho 9 hộ (mỗi hộ 2 con). Tổng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang hỗ trợ 500 triệu đồng mua 18 con bò cái, tiêm phòng và tập huấn; các hộ dân tham gia đối ứng trên 500 triệu đồng để tiêm phòng, ngừa bệnh, xử lý môi trường, thức ăn, chuồng trại và chi phí phối giống.