Đưa chiều sâu văn hiến thành lợi thế phát triển

Ngày 14/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3882/QĐ UBND về việc Công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại cầu Km24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, địa bàn xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra từ ngày 8/11 đến ngày 9/11.