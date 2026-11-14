Gần 100 cán bộ ngoại giao tham gia Giải Quần vợt hữu nghị 2026

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải.

Ngày 14/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Quần vợt Hữu nghị 2026 tại Cung Điền kinh Hà Nội, với sự tham gia của gần 100 tay vợt không chuyên đến từ các đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết: Giải Quần vợt hữu nghị là giải thi đấu thể thao thường niên do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho các cán bộ ngoại giao nước ngoài đang công tác tại Hà Nội có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các cán bộ ngành đối ngoại nhân dân và cán bộ ngành văn hóa, thể thao của Thủ đô. Đồng thời, giải đấu góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu khai mạc giải đấu.

Thể thao là nhịp cầu kết nối các nền văn hóa, góp phần lan tỏa tinh thần hòa bình, hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. Thông qua hoạt động giao lưu thể thao, các bên có thêm cơ hội xây dựng cầu nối hợp tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó thúc đẩy hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư và tăng cường hợp tác phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương nhấn mạnh.

Tại giải đấu, các vận động viên sẽ tham gia các nội dung thi đấu: đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ trong vòng một buổi sáng. Ban tổ chức sẽ trao giải tại Lễ bế mạc giải đấu cùng ngày.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng ở những nội dung thi đấu. Cụ thể, giải Nhất đôi nam lứa tuổi 51-60 thuộc về cặp vận động viên Bùi Văn Chính - Phan Anh Cường, Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội; giải Nhất đôi nam lứa tuổi 41-50 thuộc về cặp Phan Anh Quang-Đỗ Quốc Việt, cùng thuộc Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức giải đấu trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị và cá nhân tham gia giải đấu.

Ở nội dung đơn nam lứa tuổi 41-50, vận động viên Matthew Jacobs, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, giành giải Nhất. Giải Nhất đôi nam nữ kết hợp lứa tuổi 41-50 thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Thái Ninh-Phạm Thị Hoa, Hội Hữu nghị Việt Nam-Palestine thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng trao giải Phong cách hữu nghị cho các vận động viên Mitsuru Hanizaki và Yuki Hanizaki (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam); Valery Krivorotov và Anna Krivorotov (Đại sứ quán Nga tại Việt Nam); Nguyễn Quang Khai và Phạm Quốc (Hội Hữu nghị Việt Nam-Palestine thành phố Hà Nội).