Lào Cai chủ động quảng bá hình ảnh địa phương hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027

Năm 2027, Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương có ý nghĩa quan trọng, đồng thời tạo cơ hội để các địa phương quảng bá hình ảnh, mở rộng hợp tác và tăng cường kết nối với các nền kinh tế thành viên.

Theo văn bản, Lào Cai tập trung tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, hệ thống hạ tầng logistics, kinh tế cửa khẩu và vai trò kết nối giao thương trên các hành lang kinh tế liên vùng, quốc tế.

Lào Cai tập trung tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, hệ thống hạ tầng logistics, kinh tế cửa khẩu và vai trò kết nối giao thương trên các hành lang kinh tế liên vùng, quốc tế.

Tỉnh đồng thời giới thiệu các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của các dân tộc; danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch tiêu biểu như Khu du lịch quốc gia Sa Pa, cao nguyên trắng Bắc Hà, danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải; các sản phẩm du lịch đặc sắc, sản phẩm OCOP thế mạnh và hình ảnh con người Lào Cai thân thiện, mến khách.

Công tác tuyên truyền cũng hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; giới thiệu những đóng góp của Việt Nam trong APEC và kết quả hợp tác về tự do hóa thương mại, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Tỉnh tập trung giới thiệu những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc; các danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch tiêu biểu.

Để bảo đảm triển khai thống nhất, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền và hoạt động văn hóa; hướng dẫn sử dụng logo, bộ nhận diện hình ảnh APEC 2027 và tổ chức cổ động trực quan. Sở Ngoại vụ thẩm định tính chính xác của các thuật ngữ, danh xưng, biểu tượng và nội dung tuyên truyền đối ngoại.

Du khách tham quan ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh được giao mở chuyên trang, chuyên mục, tăng tần suất tin, bài; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên nền tảng số, mạng xã hội. Các đơn vị phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương quảng bá tiềm năng, cơ hội hợp tác và bản sắc văn hóa địa phương.

Các sở, ngành liên quan tập trung tuyên truyền về cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, logistics, chuỗi cung ứng; tiềm năng kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển nông nghiệp sinh thái, tăng trưởng xanh và sản phẩm OCOP thế mạnh. Lực lượng công an, bộ đội biên phòng chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng và an toàn thông tin.

Lào Cai hướng tới khai thác hiệu quả cơ hội từ Năm APEC Việt Nam 2027.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, phường cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch công tác hoặc lồng ghép trong chương trình chuyên môn, hoạt động đoàn thể và hệ thống thông tin cơ sở. Việc triển khai bắt đầu từ cuối năm 2026, tập trung cao điểm trong năm 2027.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá có trọng tâm, Lào Cai hướng tới khai thác hiệu quả cơ hội từ Năm APEC Việt Nam 2027, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế địa phương, mở rộng kết nối quốc tế, xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển du lịch.