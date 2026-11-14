[Video] Hà Nội: Thêm nhiều đối tượng được đi xe buýt, metro miễn phí

Nhóm thứ nhất gồm người có tài năng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng và các thành viên gia đình, gồm cha mẹ đẻ, cha mẹ của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi. Nhóm đối tượng này được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng lưới xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Nhóm thứ hai là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phân công, bố trí hoặc ký hợp đồng làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.