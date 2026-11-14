TP. Hồ Chí Minh: Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân

Ngày 14/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifebuoy và Ủy ban nhân dân phường Bảy Hiền tổ chức “Ngày hội Sức khỏe Gia đình” - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Chương trình đã mang đến hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho 1.000 người dân, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ y tế cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

Người dân được khám, tư vấn sức khỏe và trang bị kiến thức phòng bệnh ngay tại nơi sinh sống. (Nguồn: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam)

Chăm sóc sức khỏe từ những nhu cầu thiết thực

Thực tế, với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hay những người bận rộn mưu sinh, việc sắp xếp thời gian thăm khám thường xuyên đôi khi chưa dễ dàng. Vì vậy, việc đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, từ khám và tư vấn sức khỏe đến hướng dẫn phòng bệnh trong sinh hoạt hằng ngày, có ý nghĩa rất thiết thực. Đây cũng là định hướng được nhấn mạnh trong Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, với trọng tâm chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Tại TP. Hồ Chí Minh, tinh thần chủ động này càng được thể hiện rõ qua chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng do Sở Y tế Thành phố phát động cuối tháng 10 vừa qua, huy động sự tham gia của ngành y tế, trường học, chính quyền địa phương và cộng đồng. “Ngày hội Sức khỏe Gia đình” là hoạt động tiếp nối, nhằm hưởng ứng và lan tỏa những nỗ lực đó bằng các hoạt động thiết thực, giúp người dân được khám, tư vấn sức khỏe và trang bị kiến thức phòng bệnh ngay tại nơi sinh sống.

Cụ thể, chương trình mang các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí đến với 1.000 người dân, phần lớn là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách. Người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch; thực hiện các kiểm tra như X-quang, siêu âm, điện tim và thăm khám tại các chuyên khoa nội, ngoại, tai mũi họng, cơ xương khớp và y học cổ truyền. Bên cạnh đó, Ngày hội còn tổ chức các hoạt động vui chơi, chụp ảnh cho cả gia đình và trao tặng những sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân.

Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ tại chương trình. (Nguồn: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam)

Thông qua việc trao đổi trực tiếp với đội ngũ y tế, người dân có thêm thông tin để theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân, nhận hướng dẫn chăm sóc phù hợp và chủ động tìm đến cơ sở y tế khi cần thiết. Đây là những bước quan trọng để việc chăm sóc sức khỏe được duy trì sau ngày hội.

Bên cạnh hoạt động thăm khám, chương trình đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho gia đình chính sách, cùng tổng giá trị 30 triệu đồng tiền mặt. Những hỗ trợ góp phần chia sẻ với các gia đình và tiếp thêm động lực cho các em học sinh trong cuộc sống, học tập.

Chia sẻ tại chương trình, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc tìm đến các cơ sở khám, chữa bệnh khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, mà cần được thực hiện chủ động mỗi ngày, từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống. Điều này cần bắt đầu từ mỗi cá nhân và được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình - tế bào của xã hội.

“Khi mỗi gia đình đều ý thức và chủ động chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn. Tại chương trình hôm nay, các em nhỏ được tham gia các hoạt động múa hát, đồng thời trực tiếp thực hành kỹ năng rửa tay đúng cách. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần hình thành thói quen vệ sinh cá nhân lành mạnh ngay từ nhỏ. Việc rửa tay đúng cách, đúng thời điểm giúp phòng ngừa các bệnh do giun sán, bệnh đường tiêu hóa và nhiều bệnh truyền nhiễm khác, qua đó bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng”, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, thông qua Ngày hội Sức khỏe Gia đình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng Unilever mong muốn lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe các thành viên, đặc biệt là chú trọng xây dựng thói quen vệ sinh tốt cho trẻ em ngay từ những năm đầu đời…

Người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch. (Nguồn: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam)

Bắt đầu từ thói quen nhỏ, hướng tới cộng đồng khỏe mạnh

Thời gian gần đây, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. Cuối tháng 10/2026, Sở Y tế Thành phố đã phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng, huy động sự tham gia của ngành y tế, trường học, chính quyền địa phương và cộng đồng. Trong đó, việc duy trì những thói quen vệ sinh hằng ngày đóng vai trò quan trọng: rửa tay với xà phòng, giữ sạch đồ dùng của trẻ giúp hạn chế lây truyền bệnh tay chân miệng; trong khi vệ sinh môi trường sống, loại bỏ các vật chứa nước đọng góp phần phòng ngừa sốt xuất huyết.

Góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh, “Ngày hội Sức khỏe Gia đình” kết hợp các hoạt động vui chơi, trải nghiệm với giáo dục vệ sinh, giúp trẻ em và phụ huynh tìm hiểu, thực hành rửa tay đúng cách và những thói quen có lợi cho sức khỏe. Thông qua cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với trẻ nhỏ, chương trình hướng đến việc đưa kiến thức phòng bệnh vào sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình. Bên cạnh nâng cao nhận thức, việc tạo điều kiện thuận tiện để người dân thực hành vệ sinh cá nhân tại các địa điểm công cộng, đặc biệt là cơ sở y tế, cũng góp phần duy trì những thói quen này lâu dài.

Nhân dịp này, BTC cũng trao tặng bộ thiết bị chăm sóc sức khỏe trị giá 20 triệu đồng cho Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh, nhằm lan tỏa tinh thần phòng, chăm sóc bệnh chủ động, lâu dài cho y tế các cơ sở tại địa phương...