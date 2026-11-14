Thành lập phân hiệu Trường Đại học Intracom tại Hà Nội

Việc thành lập Phân hiệu là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Trường Đại học Intracom, tạo điều kiện mở rộng quy mô, nâng cao năng lực đào tạo và tăng cường khả năng kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp tại Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, việc đặt Phân hiệu trong hệ sinh thái Tổ hợp Y tế Phương Đông tạo thêm lợi thế trong việc kết nối hoạt động đào tạo với môi trường y tế và các lĩnh vực ứng dụng thực tiễn. Đây là cơ sở để Nhà trường từng bước phát triển môi trường học tập gắn với thực hành, nghiên cứu và nhu cầu thực tế của xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Intracom, phát biểu tại chương trình

Với định hướng "Đại học trong lòng doanh nghiệp", Trường Đại học Intracom chú trọng xây dựng mô hình đào tạo gắn kết giữa kiến thức học thuật và thực tiễn nghề nghiệp. Việc mở rộng hiện diện tại Hà Nội không chỉ là bước phát triển về quy mô mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, tạo thêm cơ hội học tập và phát triển cho người học.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Intracom tổ chức Lễ ký kết MOU với Công ty Siemens Healthineers tại Việt Nam. Siemens Healthineers là doanh nghiệp công nghệ y tế có quy mô hoạt động toàn cầu, với thế mạnh trong các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán xét nghiệm, điều trị can thiệp và chăm sóc ung thư. Hai bên thống nhất định hướng hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật hình ảnh y học.

Đại diện Trường Đại học Intracom và Siemens Healthineers tại Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác

Cụ thể, hai bên phối hợp tổ chức chương trình cập nhật kiến thức về kỹ thuật hình ảnh y học hằng năm tại Trường Đại học Intracom; triển khai chương trình Smart Simulator phục vụ đào tạo và phát triển chuyên môn. Đồng thời, hai bên định hướng hợp tác xây dựng trung tâm đào tạo tại Việt Nam dành cho kỹ thuật viên và sinh viên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học.

Bên cạnh đó, Siemens Healthineers và nhà trường sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên ngành nhằm chia sẻ công nghệ mới, cập nhật kiến thức và mở rộng cơ hội trao đổi chuyên môn. Đặc biệt, thỏa thuận cũng đề cập đến việc tiếp nhận sinh viên của Nhà trường đến thực tập tại Siemens Healthineers.

Việc ký kết hợp tác với Siemens Healthineers tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng hợp tác doanh nghiệp của Trường Đại học Intracom, từng bước đưa công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn vào môi trường đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực y tế.

Thông qua việc thành lập Phân hiệu tại Hà Nội và mở rộng hợp tác với các đối tác có năng lực chuyên môn, công nghệ, Trường Đại học Intracom tiếp tục từng bước hiện thực hóa định hướng Đại học trong lòng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục gắn với nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.