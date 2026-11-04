Chăm lo từ nhu cầu thiết thực

Nữ đoàn viên, người lao động được khám và tư vấn sức khỏe mắt miễn phí.

Sẻ chia khó khăn

Gắn bó với Công ty CP May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee từ tháng 7/2024, nhờ nỗ lực trong công việc, chị Lê Thị N. (phường Phú Bài) được giao nhiệm vụ chuyền trưởng vào tháng 5/2026. Hai con còn nhỏ, cuộc sống còn nhiều lo toan, chị N. không may mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị cùng những ảnh hưởng đến sức khỏe khiến gia đình chị thêm chật vật. Biết được hoàn cảnh ấy, Công đoàn cơ sở công ty đã vận động đoàn viên, người lao động quyên góp gần 30 triệu đồng hỗ trợ chị N.

“Lúc biết mình mắc bệnh, tôi rất lo, nhất là khi hai con còn nhỏ. Được công đoàn và anh chị em trong công ty quyên góp giúp đỡ, tôi thực sự xúc động. Số tiền ấy giúp tôi có thêm điều kiện chữa bệnh, nhưng điều quý hơn là biết mình không đơn độc trong lúc khó khăn. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của mọi người”, chị N. chia sẻ.

Tại Công ty CP May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee, lao động nữ chiếm gần 73% tổng số lao động. Với lực lượng nữ công nhân đông đảo, việc quan tâm đến sức khỏe, điều kiện làm việc và những khó khăn trong chăm sóc gia đình có ý nghĩa trực tiếp đối với phần lớn người lao động của doanh nghiệp. Ngoài các chế độ thai sản, bảo hiểm xã hội theo quy định, công ty duy trì khoản hỗ trợ chuyên cần tối đa 700.000 đồng/tháng tùy theo ngày công; hỗ trợ 300.000 đồng/tháng đối với công nhân thuê trọ và hỗ trợ tiền xăng xe từ 150.000 đến 300.000 đồng/tháng, tùy khoảng cách từ nhà đến nhà máy. Những khoản hỗ trợ này góp phần giảm bớt chi phí sinh hoạt, nhất là với công nhân đang nuôi con nhỏ hoặc phải thuê nhà ở xa nơi làm việc.

Ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee chia sẻ: “Công ty chúng tôi luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho chị em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định nguồn nhân lực và phát triển doanh nghiệp bền vững”.

Việc chăm lo còn được mở rộng đến gia đình công nhân. Đầu tháng 9 vừa qua, công ty và công đoàn cơ sở trao 12 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho người lao động khó khăn có con đang đi học; đồng thời khen thưởng 82 trường hợp con đoàn viên, người lao động có thành tích học tập tốt. Dịp 20/10, doanh nghiệp dành gần 40 triệu đồng tặng quà cho nữ đoàn viên, người lao động.

Hướng về nhu cầu của nữ đoàn viên

Cùng với những chính sách tại doanh nghiệp, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố còn chú trọng hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho lao động nữ, đồng thời có thêm điều kiện lắng nghe nhu cầu của chị em.

Nhân dịp 20/10, hơn 500 nữ đoàn viên, người lao động đã tham gia Ngày hội nữ đoàn viên, người lao động năm 2026 với chủ đề “Yêu thương - Sẻ chia và Đồng hành” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế tổ chức. Tại đây, chị em được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, chăm sóc sắc đẹp và tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm.

Là công nhân Công ty Hanesbrands Việt Nam Huế, chị Lê Thị Tuyết Hoa đã dành thời gian đến ngày hội để tham gia khám mắt. “Bình thường đi làm rồi lo việc gia đình nên tôi ít có thời gian kiểm tra mắt. Hôm nay được bác sĩ khám, tư vấn cách chăm sóc, tôi thấy rất bổ ích. Tôi mong công đoàn sẽ có thêm những chương trình như thế này để chị em quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn”, chị Hoa chia sẻ.

Ngày hội còn mang đến sự động viên cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn khi dành 925 phần quà hỗ trợ cho nữ đoàn viên, người lao động, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác với ba đơn vị nhằm mở rộng chương trình phúc lợi, giúp đoàn viên tiếp cận hàng hóa, dịch vụ ưu đãi.

Chị Vũ Thị Thu Hương, đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình Huế, bày tỏ: “Việc Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm và tổ chức hoạt động này rất ý nghĩa, giúp cho chị em đoàn viên, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn như tôi, có thêm động lực làm tốt công việc được giao”.

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế cho biết: “Hoạt động năm nay, chúng tôi hướng về cơ sở và lấy sự hài lòng của nữ đoàn viên, người lao động làm thước đo. Thông qua những hoạt động chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn làm đẹp, trao quà và giao lưu, chúng tôi mong muốn được lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động”.

Theo ông Quý, thời gian tới, LĐLĐ thành phố tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, các đối tác mở rộng chương trình phúc lợi, chăm lo sức khỏe, bảo đảm quyền lợi và nâng cao đời sống cho người lao động, nhất là nữ đoàn viên.

Với nữ công nhân, sự quan tâm thiết thực có thể bắt đầu từ những khoản hỗ trợ chi phí đi lại, nhà trọ, điều kiện làm việc được cải thiện hay sự giúp đỡ kịp thời khi gia đình gặp khó khăn. Những phần quà, hoạt động giao lưu dịp 20/10 mang đến niềm vui, nhưng điều chị em mong đợi hơn cả vẫn là sự đồng hành thường xuyên của tổ chức công đoàn, để những lo toan trong cuộc sống phần nào được san sẻ và người lao động yên tâm gắn bó với công việc.