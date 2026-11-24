Tác giả: John Carreyrou / Alpha Books - NXB Thế giới

Bad Blood - Máu bẩn

Máu bẩn (Bad Blood) là tác phẩm điều tra của nhà báo John Carreyrou, phơi bày vụ lừa đảo chấn động Thung lũng Silicon của Theranos, công ty xét nghiệm máu từng được định giá 9 tỷ USD. Dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn cùng nhiều tài liệu nội bộ, cuốn sách hé lộ cách Elizabeth Holmes che giấu những thất bại công nghệ, đánh lừa nhà đầu tư và đưa bệnh nhân vào nguy cơ nhận kết quả xét nghiệm sai lệch.

Nữ sáng lập đòi sa thải nhân viên không chịu làm 24/7

Elizabeth Holmes yêu cầu nhóm kỹ sư làm việc liên tục để hoàn thiện máy xét nghiệm. Khi bị phản đối, cô tuyên bố có thể sa thải rồi tuyển người mới.

Một tối, khi Ed ở lại làm việc khuya thì Elizabeth đi vào. Cô đang rất bực mình với tiến độ ì ạch của họ và muốn phòng kỹ thuật phải làm việc liên tục 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần để đẩy nhanh công việc. Ed cho rằng đó là một ý tưởng tồi tệ. Nhóm của ông vốn vẫn làm việc nhiều giờ liên tục.

Ông để ý thấy tốc độ thay đổi nhân sự ở công ty rất cao, và nó không chỉ giới hạn ở cấp nhân viên thông thường. Nhóm lãnh đạo hàng đầu dường như cũng không trụ lại được lâu. Một ngày nọ, Giám đốc Tài chính Henry Mosley đột nhiên biến mất. Mọi người trong văn phòng đồn đại rằng ông đã bị bắt quả tang biển thủ công quỹ.

Nhưng không có thông tin kiểm chứng vì cũng giống như tất cả những người khác, sự ra đi của ông không được thông báo hay giải thích gì. Điều đó tạo ra một môi trường làm việc đầy bất trắc: một đồng nghiệp có thể bỗng dưng biến mất lúc nào không hay, và không ai biết lý do tại sao.

Giám đốc điều hành của Theranos, Elizabeth Holmes, và phóng viên y tế của CNN, trong một cuộc phỏng vấn năm 2016. Ảnh: CNN

Ed phản đối lời đề nghị của Elizabeth. Ông nói rằng dù chia ca làm việc, nhưng lịch hoạt động cả ngày như vậy sẽ làm các kỹ sư kiệt sức.

“Tôi không quan tâm. Chúng ta có thể sa thải rồi tuyển người mới liên tục,” cô đáp.“Công ty là quan trọng nhất.”

Ed nghĩ cô chỉ bạo miệng nên mới thốt ra những lời nhẫn tâm như vậy. Nhưng cô tập trung vào việc đạt được các mục tiêu của mình tới độ dường như không thèm để ý đến những ảnh hưởng thực tế từ các quyết định của mình.

Ed nhìn thấy trên bàn cô dán một câu trích dẫn cắt ra từ một bài báo mới đây về Theranos. Đó là câu nói của Channing Robertson, vị Giáo sư Stanford đang là thành viên hội đồng của công ty.

Câu trích dẫn viết: “Bạn bắt đầu nhận ra rằng mình đang nhìn thế giới bằng nhãn quan của một Bill Gates, hay Steve Jobs tiếp theo.”

Ed cho rằng cô đã đặt ra một tiêu chí quá cao cho mình. Nhưng chỉ cô mới có thể hạ thấp được nó mà thôi. Ed chưa từng gặp người nào quyết tâm và dữ dội như vậy. Cô chỉ ngủ bốn tiếng mỗi đêm và ban ngày thì thường xuyên nhai hạt cà phê bọc chocolate để duy trì sự tỉnh táo. Ông đã cố khuyên cô ngủ nhiều hơn và có lối sống lành mạnh hơn, nhưng cô gạt phắt đi.

Mặc dù Elizabeth ngoan cố là vậy, Ed biết có một người mà cô chịu nghe lời: một người đàn ông bí ẩn tên là Sunny. Elizabeth đã vài lần nhắc đến tên người này, nên Ed cũng nắm được một số thông tin cơ bản: đó là người Ấn Độ, lớn tuổi hơn Elizabeth, và hai người đang yêu nhau. Cô kể rằng Sunny kiếm được bộn tiền từ việc bán một công ty internet mà ông là người đồng sáng lập vào cuối những năm 1990.

Sunny không xuất hiện ở Theranos nhưng dường như lại là một cái bóng rất lớn trong cuộc đời Elizabeth. Trong bữa tiệc Giáng sinh của công ty tại một nhà hàng ở Palo Alto vào cuối năm 2006, Elizabeth do uống quá chén nên đã gọi Sunny đến đón. Khi đó Ed mới biết rằng họ sống cùng nhau trong một căn hộ cách đó vài tòa nhà.

Sunny không phải là người đàn ông duy nhất lớn tuổi hơn Elizabeth khuyên bảo cô. Cô thường có bữa sáng muộn với Don Lucas vào các ngày Chủ nhật tại nhà ông này ở Atherton, khu vực dành cho giới siêu giàu nằm ở phía bắc Palo Alto. Larry Ellison, người mà cô gặp qua sự giới thiệu của Lucas, cũng có ảnh hưởng đối với Elizabeth.

Cả Lucas và Ellison đều đầu tư vào Theranos trong vòng gọi vốn lần hai, hay vòng “Series B” theo cách nói ở Thung lũng Silicon. Thi thoảng Ellison cũng ghé qua công ty trên chiếc xe Porsche màu đỏ để kiểm tra khoản đầu tư của mình. Mọi người đã quá quen với việc Elizabeth thường mở đầu bằng cụm từ “Larry nói rằng.”

Ellison có thể là một trong số những người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng trị giá khoảng 25 tỷ đô-la, nhưng ông không phải là một tấm gương sáng để noi theo. Trong những năm đầu của Oracle, ông nổi tiếng với việc thổi phồng các khả năng của phần mềm cơ sở dữ liệu của mình và bán ra những phiên bản chứa đầy lỗi kỹ thuật. Đó không phải là một việc bạn có thể làm với các thiết bị y tế.

Thật khó để biết được bao nhiêu phần trăm trong cách điều hành Theranos của Elizabeth thực sự là của cô và bao nhiêu phần trăm là do cô truyền tải các ý tưởng từ Ellison, Lucas hay Sunny. Nhưng có một điều rõ ràng: cô không hài lòng khi Ed từ chối yêu cầu ép nhóm kỹ thuật làm việc 24/7. Kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu nguội lạnh.

Không lâu sau, Ed để ý thấy Elizabeth bắt đầu rục rịch tuyển kỹ sư mới nhưng cô không giao họ cho ông quản lý mà thành lập nhóm riêng. Một nhóm đối thủ. Ông chợt hiểu ra rằng cô đang đặt nhóm của ông và nhóm mới vào thế cạnh tranh để sinh tồn.