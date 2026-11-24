Triển lãm các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp 3 miền “Con đường nông sản” năm 2026 được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, đồng thời tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 45-KH/TWĐTN-CTTTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Quy tụ khoảng 100 gian hàng nông sản, sản phẩm OCOP

Tại Gia Lai, triển lãm có khoảng 100 gian hàng với nhiều hình thức trưng bày trực tiếp, trực tuyến và trên các sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm được giới thiệu gồm nông sản, sản phẩm OCOP, thực phẩm chế biến, đặc sản địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ và những sản phẩm tiêu biểu do thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các mô hình kinh tế thanh niên sản xuất.

Triển lãm “Con đường nông sản” năm 2026, quy tụ khoảng 100 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, OCOP và đặc sản vùng miền do thanh niên khởi nghiệp sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm còn tạo điều kiện để khách tham quan tìm hiểu về chủ thể sản xuất, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận và nguồn gốc sản phẩm.

Người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình chế biến, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm. Qua đó, các chủ thể sản xuất có thêm cơ hội giới thiệu năng lực, nâng cao nhận diện thương hiệu và tiếp cận khách hàng.

Đặc biệt, chương trình chú trọng kết nối giao thương giữa thanh niên sản xuất nông nghiệp với doanh nghiệp thu mua, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp xuất khẩu và các đối tác thương mại. Đây là cơ hội để các mô hình kinh tế thanh niên tìm kiếm đối tác, nắm bắt nhu cầu thị trường, mở rộng kênh phân phối và đầu ra cho sản phẩm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ nông sản

Một trong những điểm nhấn của triển lãm “Con đường nông sản” năm 2026 là kết hợp không gian trưng bày trực tiếp với triển lãm thực tế ảo và các nền tảng số, sàn thương mại điện tử.

Các gian hàng được số hóa thông qua hình ảnh, video, thông tin sản phẩm, câu chuyện thương hiệu, vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất. Việc tích hợp mã QR, đường dẫn kết nối và chức năng đặt hàng trực tuyến giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận và mua sản phẩm.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến triển khai các hoạt động quảng bá thông qua video ngắn, giới thiệu sản phẩm với sự tham gia của KOLs, KOCs và các nhà sáng tạo nội dung nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường số.

Thông qua việc kết hợp các hình thức quảng bá truyền thống và trực tuyến, triển lãm hướng tới duy trì hoạt động giới thiệu, kết nối và tiêu thụ sản phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện.

Kết nối sản phẩm thanh niên khởi nghiệp ba miền

Năm 2026, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Con đường nông sản” tại ba tỉnh Lào Cai, Gia Lai và Cà Mau, góp phần kết nối các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thanh niên ba miền Bắc - Trung - Nam.

Chương trình không chỉ tạo không gian quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền mà còn thúc đẩy liên kết giữa sản xuất với thị trường, giữa thanh niên khởi nghiệp với doanh nghiệp, nhà phân phối và các đơn vị hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Thông qua hoạt động này, Trung ương Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chương trình góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng trong thanh niên.

Triển lãm “Con đường nông sản” năm 2026 tại Gia Lai diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, chào đón các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, thanh niên khởi nghiệp, đơn vị phân phối, đối tác thương mại và người dân đến tham quan, trải nghiệm, kết nối giao thương.