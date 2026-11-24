Diễn viên Chi Bảo giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Novaland Đất Tâm. Ảnh: T.L.

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm.

Đáng chú ý, đây là doanh nghiệp do ông Phạm Gia Chi Bảo (diễn viên Chi Bảo) giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Novaland Đất Tâm được thành lập vào tháng 2/2022 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Thời điểm đó, Novaland nắm giữ 51% vốn, còn CTCP Đầu tư Đất Tâm sở hữu 49% còn lại.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, liên doanh đã giảm 99,9% vốn điều lệ thông qua việc hoàn trả vốn cho các thành viên góp vốn.

Quy mô vốn của doanh nghiệp hiện chỉ còn 100 triệu đồng, trong đó Novaland nắm giữ 51 triệu đồng và Đất Tâm sở hữu 49 triệu đồng. Nếu giao dịch sắp tới hoàn tất, Novaland sẽ không còn sở hữu vốn tại doanh nghiệp này.

Diễn viên Chi Bảo bắt đầu tham gia thành lập Công ty Đầu tư Đất Tâm vào năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp sau đó liên tiếp tăng vốn lên 500 tỷ đồng rồi 1.200 tỷ đồng.

Tháng 5/2021, nam diễn viên tuyên bố giải nghệ sau khoảng 25 năm hoạt động nghệ thuật để tập trung vào công việc kinh doanh.

Sau khi bắt tay với Novaland, hai bên từng đưa ra nhiều đề xuất đầu tư bất động sản quy mô hàng nghìn ha tại các địa phương.

Đơn cử, đầu năm 2022, Novaland và Đất Tâm đề xuất phát triển quần thể du lịch, nghỉ dưỡng rộng khoảng 23.500 ha tại khu vực Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông (cũ).

Tháng 7 cùng năm, hai doanh nghiệp tiếp tục đề xuất nghiên cứu phát triển 2 khu đô thị với tổng diện tích gần 3.441 ha tại Khánh Hòa.

Gần đây nhất, vào tháng 4/2026, ông Chi Bảo xuất hiện với vai trò Phó tổng giám đốc Phát triển đầu tư của Novaland trong chuyến làm việc tại Lâm Đồng, liên quan đến đề xuất nghiên cứu khu đô thị thông minh kết hợp nghỉ dưỡng có quy mô 5.000-7.000 ha.

Ngoài Novaland Đất Tâm, tập đoàn bất động sản này cũng thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp trị giá hơn 490 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên - chủ đầu tư dự án căn hộ The Tresor tại TP.HCM.

HĐQT Novaland giao Tổng giám đốc Dương Văn Bắc quyết định các vấn đề liên quan đến giá bán, đối tác nhận chuyển nhượng, thời điểm giao dịch và phương thức thanh toán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại thời điểm 30/9, Novaland có 76 công ty con và 10 công ty liên kết. So với cuối năm ngoái, số lượng công ty con của tập đoàn đã giảm 3 đơn vị.

Song song với việc cơ cấu lại danh mục đầu tư, Novaland đang triển khai phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phân phối hết lượng cổ phiếu nói trên, tập đoàn dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng để xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, Novaland mới đây đã phải lần thứ hai gia hạn thời gian thực hiện đợt chào bán, với thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài đến ngày 28/12.