Bộ Công Thương tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phát triển văn hoá công vụ ngành Công Thương ngày 26/2/2026. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương

Nhân Ngày Văn hoá Việt Nam đầu tiên (24/11/2026), Báo Công Thương điểm lại chặng đường đầu tiên của hành trình tái tạo, xây dựng văn hoá công vụ ngành Công Thương. Chặng đường ấy chưa tròn một năm, nhưng đã để lại dấu ấn từ những việc nhỏ ở mỗi trụ sở, mỗi đơn vị tới những việc lớn, việc khó của cả ngành.

Ngay từ những ngày đầu nhận trọng trách, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng văn hoá công vụ ngành Công Thương. Ông nhận quyết định giao Quyền Bộ trưởng ngày 22/12/2025. Chưa đầy một tháng sau, Quyết định 103/QĐ-BCT ngày 19/01/2026 thành lập Ban Chỉ đạo phát triển văn hoá công vụ ngành Công Thương được ban hành. Phiên họp đầu tiên ngày 26/02/2026 chốt việc xây dựng Đề án, coi phát triển văn hoá là quá trình "sàng lọc, lựa chọn phát huy những điều tốt đẹp, đấu tranh loại bỏ những cái xấu".

Với ông, đây không phải việc mới. Năm 2019, khi về làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữa lúc doanh nghiệp vừa đi qua những năm khó khăn nhất, ông là người đề xuất và trực tiếp chỉ đạo Đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam, giữ vai trò Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo. Văn hoá ở đó được đưa vào bảng đo công việc: từ năm 2023, các đơn vị phải lượng hoá "KPI văn hoá" gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cuộc tái tạo ấy trở thành nền tảng giúp Petrovietnam vượt khủng hoảng, lấy lại uy tín, thương hiệu.

Thông báo kết luận số 46/TB-BCT sau phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo có một câu ngắn mà nặng: thực hiện ngay văn hoá "coi mình là nguyên nhân" trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Không khẩu hiệu, không thuật ngữ. Câu ấy đổi hướng một câu hỏi quen thuộc ở công sở. Việc chậm thì trước hết hỏi mình đã làm gì, rồi mới hỏi người khác.

Tám tháng sau, câu chữ ấy đã đi vào những việc cụ thể ở trụ sở Bộ, ở các cục, ở một toà soạn. Nó cũng đi cùng một năm ngành Công Thương phải gánh những việc lớn, việc khó chưa từng có.

Bữa trưa, chiếc áo từ trụ sở Bộ tới toà soạn

Ở cơ quan Bộ, bữa trưa và chiếc áo đã thành nếp. Tại hai trụ sở 54 Hai Bà Trưng và 23 Ngô Quyền, Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có bữa ăn trưa miễn phí. Công chức, viên chức tại trụ sở Bộ mặc đồng phục từ lâu. Thông báo 312/TB-BCT ngày 25/8/2026 giao hoàn thiện logo, khẩu hiệu của Bộ để đi cùng quy định về mặc đồng phục và văn hoá công vụ, đưa chiếc áo quen thuộc vào bộ nhận diện chung của ngành.

Báo Công Thương làm sau và làm theo nếp ấy. Hội nghị ngày 24/3/2026 của Báo giao chín nhóm việc, từ bộ giá trị cốt lõi, bộ nhận diện, không gian toà soạn tới bộ tiêu chí chấm điểm văn hoá cho từng người. Trong đó có những việc rất đời thường.

Người lao động của Báo được hỗ trợ tiền ăn trưa 50.000 đồng mỗi người mỗi ngày, áp dụng từ ngày 01/4/2026. Với một toà soạn mà phóng viên đi sớm về khuya, bữa trưa có người lo là chuyện nhỏ nhưng ai cũng nhớ.

Tháng 5/2026, Báo ký hợp đồng may đồng phục cho toàn bộ viên chức, người lao động, mỗi người một bộ vest và hai áo sơ mi. Nhà may là Tổng công ty May 10, một doanh nghiệp của chính ngành Công Thương. Chiếc áo mặc đi tác nghiệp vì thế mang hai lớp nghĩa: nhận diện của Báo và tay nghề của ngành.

Văn phòng Báo tại Hà Nội lắp hệ thống nước sạch uống tại vòi, chỉnh trang lại chỗ làm việc theo 5S. Kế hoạch năm 2026 có thêm thư viện, góc tư liệu nội bộ và không gian truyền thống của Báo. Từ tháng 5/2026, đóng góp vào văn hoá Báo được ghi nhận trong bộ chỉ số đánh giá công việc của từng người.

Những việc ấy không lớn. Nhưng khi người làm việc được quan tâm từ bữa ăn, chiếc áo, họ có thêm lý do để chăm chút từng việc mình làm.

Giá sách giữa trụ sở Bộ

Ngày 09/10/2026, Không gian văn hoá đọc ngành Công Thương mở tại trụ sở Bộ, trưng bày hơn 1.000 đầu sách về chính trị, pháp luật, tri thức Công Thương, quản trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn học, văn hoá xã hội. Đây là việc Kết luận ngày 05/3/2026 giao Văn phòng Bộ: xây dựng thư viện.

Không gian văn hoá đọc ngành Công Thương tại trụ sở Bộ Công Thương.

Lớp trẻ cũng có cách học riêng. Theo chị Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu truyền thống ngành Công Thương năm 2026" thu hút hơn 60.000 lượt tham gia và 145.000 lượt tiếp cận. Một câu hỏi về lịch sử ngành, trả lời trên điện thoại giờ nghỉ trưa, cũng là một cách giữ lửa.

Giá sách không dừng ở trụ sở Bộ. Kế hoạch hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc năm 2026 của Bộ phát động phong trào "mỗi phòng, ban một không gian đọc", "mỗi cán bộ một cuốn sách chuyên môn". Ngày 9/11/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mở Không gian Thư viện mở ở tầng 2 trụ sở số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Sách để mở, cán bộ tranh thủ đọc lúc rảnh việc, khách tới làm thủ tục cũng ngồi đọc trong lúc chờ. Cục trưởng Trần Hữu Linh coi đó là nơi để mỗi người chủ động học, tích luỹ kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm. Cán bộ trong Cục được khuyến khích góp sách, giới thiệu sách cho nhau để giá đầy dần.

Không gian Thư viện mở của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ra mắt ngày 9/11/2026.

"Coi mình là nguyên nhân" thành văn hóa trong công việc

Văn hoá công vụ được đo rõ nhất ở tốc độ xử lý công việc. Ở Bộ Công Thương, việc chậm, muộn nay không còn như trước.

Ngày 25/8/2026, giao ban Bộ yêu cầu xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, chậm, muộn trước ngày 31/8/2026. Thông báo 312/TB-BCT ghi rõ Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tiến độ văn bản, nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách. Văn phòng Bộ được giao dựng hệ thống theo dõi tiến độ, nêu vai trò của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị và chuyên viên xử lý. Hồ sơ đang nằm ở bàn ai, hệ thống đều hiện rõ.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (nay là Cục Thương mại điện tử), cho biết hệ thống giải quyết thủ tục tập trung chạy từ ngày 01/01/2026, hồ sơ nộp trực tuyến xấp xỉ 99%. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu làm theo nguyên tắc "6 rõ", không để chậm, muộn.

Với doanh nghiệp, con số dễ thấy nhất là thời gian chờ và số giấy tờ phải lo. Phương án cắt giảm, đơn giản hoá 233/421 thủ tục hành chính đã được phê duyệt; 367/658 điều kiện đầu tư kinh doanh đã được cắt giảm, tương đương 55,7%. Giấy phép hoạt động điện lực nay giải quyết trong 10 ngày làm việc với cấp mới, 07 ngày với sửa đổi, gia hạn, cấp lại.

Những nơi đã thành công nhờ văn hoá

Thế giới có nhiều bằng chứng rằng văn hoá tổ chức là lợi thế bền nhất. Ở các nhà máy Toyota, bất kỳ công nhân nào thấy lỗi đều được kéo dây andon để dừng dây chuyền, rồi cả tổ cùng tìm nguyên nhân gốc. Lỗi được chữa ngay tại chỗ, người báo lỗi được ghi nhận chứ không bị trách. Đó cũng là tinh thần "coi mình là nguyên nhân" mà ngành Công Thương đang hướng tới. Khi Satya Nadella nhận ghế Tổng Giám đốc Microsoft năm 2014, việc đầu tiên ông làm là đổi văn hoá của tập đoàn từ tâm thế "biết tuốt" sang tâm thế ham học hỏi; ông kể lại trong cuốn "Hit Refresh" rằng chính cuộc đổi văn hoá ấy mở đường cho Microsoft trở lại nhóm dẫn đầu ngành công nghệ.

Ở khu vực công, Singapore chọn ba giá trị Liêm chính, Phục vụ, Xuất sắc cho toàn nền công vụ từ năm 2003, sau một đợt lấy ý kiến kéo qua toàn ngành; ba chữ ấy in trên thẻ công chức và được giải nghĩa thành hành vi cụ thể.

Nhật Bản ban hành Luật Đạo đức công chức quốc gia năm 1999, đặt ngưỡng quà tặng bằng con số và có Hội đồng Đạo đức nhận báo cáo.

Đan Mạch, nước nhiều năm đứng đầu nhóm ít tham nhũng nhất thế giới, ghi vào quy tắc ứng xử công vụ một nghĩa vụ hiếm thấy: cởi mở về sai sót của chính mình.

Điểm chung của những nơi ấy là giá trị ngắn, cách làm cụ thể, có thước đo và người đứng đầu đi trước. Đề án văn hoá công vụ ngành Công Thương đang đi đúng hướng đó.

Việc lớn, việc khó vẫn về đích

Năm 2026 đặt lên vai ngành Công Thương một khối việc khó chưa từng có. Eo biển Hormuz bị phong toả khoảng sáu tháng, giá dầu Brent có lúc lên 118,35 USD mỗi thùng; trong 177 nước được khảo sát, 102 nước gặp khó về năng lượng. Thuỷ điện thấp hơn năm 2025 khoảng 18,5 tỷ kWh. Mức thuế của Hoa Kỳ làm hàng dệt may, da giày Việt kém sức cạnh tranh; rào cản về xuất xứ, tiêu chuẩn xanh, phát thải carbon dày thêm. Cùng lúc ấy, Bộ vừa sắp xếp lại bộ máy, vừa nhận thêm lĩnh vực địa chất, khoáng sản, khu công nghiệp.

Trong bối cảnh ấy, năm đầu thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, lần đầu Chính phủ giao ngành 8 chỉ tiêu thay vì 4, ngành Công Thương lần đầu hoàn thành 7/8 chỉ tiêu, trong đó 3 chỉ tiêu vượt. Chỉ còn tổng công suất nguồn điện chưa đạt vì các dự án nguồn chậm từ những năm trước.

Nguồn: Bộ Công Thương, Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Cục Thương mại điện tử; số liệu cập nhật tới ngày 22/11/2026.

Sau những con số là những việc lớn làm xong đúng hẹn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, ước cả năm khoảng 1.200 tỷ USD. Hệ thống điện đủ điện, không cắt điện luân phiên, dù công suất cực đại lập kỷ lục 57.537 MW ngày 24/6/2026. Hai cơ sở lọc dầu chạy vượt công suất, Dung Quất khoảng 123%, Nghi Sơn khoảng 112%; nguồn dầu thô đa dạng hoá từ một lên hơn mười loại; Việt Nam thuộc nhóm 13 nước giữ được ổn định năng lượng, chưa phải dùng dự trữ quốc gia. Xăng E10 phủ khắp cả nước từ ngày 01/6/2026. Thương mại điện tử về đích chỉ tiêu, lần đầu có Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc. Nghị định 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 tổ chức lại Bộ với 21 đầu mối; địa chất, khoáng sản trở về ngành sau gần một phần tư thế kỷ. Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là mảng văn hoá đúng hạn bị thử thách nhiều nhất. Ngày 13/11/2026, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với 458/460 đại biểu tán thành. Ngày 21/11/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực được thông qua với 488/489 đại biểu có mặt tán thành. Như vậy, Bộ đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong Chương trình lập pháp năm 2026. Trong 22 nhiệm vụ xây dựng văn bản của tháng 11, bốn nhiệm vụ trọng tâm đều bảo đảm đúng tiến độ, chỉ một thông tư có rủi ro vì phải chờ nghị định ban hành trước. Bộ Tư pháp chấm công tác xây dựng pháp luật quý III/2026 của Bộ Công Thương 99/100 điểm.

Nếp không để việc dồn cuối năm cũng được viết thành nguyên tắc. Kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2027 của Bộ, với 82 nhiệm vụ, yêu cầu triển khai ngay từ quý I, số nhiệm vụ có hạn trình trong quý IV không quá 30% tổng số.

Mỗi mốc ấy là một chuỗi văn bản phải xong đúng hạn, ở nhiều bàn làm việc khác nhau. Khi người ở mỗi bàn đều coi mình là nguyên nhân, chuỗi ấy không đứt.

Từ việc nhỏ tới nếp lớn

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tại Không gian văn hoá đọc ngành Công Thương.

Đề án văn hoá công vụ ngành Công Thương giai đoạn 2026 - 2030 phê duyệt cuối tháng 6/2026 tự nhận còn tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Những chuyện kể trên cho thấy dưới đã bắt đầu ấm. Hai trụ sở Bộ lo bữa trưa cho người làm việc. Bộ may áo đồng phục cho cán bộ công chức. Một giá sách giữa trụ sở Bộ. Một sở chấm điểm công chức mỗi tháng.

Việc còn lại là giữ nếp. Bộ Quy tắc ứng xử mới, kết quả khảo sát văn hoá công vụ, bộ nhận diện của Bộ vẫn đang được chờ. Kỳ đánh giá cán bộ tháng 12 tới là lần đầu văn hoá công vụ có thể đi vào phiếu chấm từng người. Khi ấy, câu "coi mình là nguyên nhân" sẽ không còn nằm trong thông báo kết luận. Nó nằm trong cách mỗi người làm việc mỗi ngày.