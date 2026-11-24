Nhà sáng lập DeepSeek Liang Wenfeng. Ảnh: VCG.

Thương vụ này đưa ông trở thành nhà sáng lập công ty AI giàu nhất thế giới. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu của Liang Wenfeng (Lương Văn Phong) tại DeepSeek, công ty có trụ sở ở Hàng Châu, đã giảm từ 81,65% hồi tháng 6 xuống còn 67,4%.

Tuy nhiên, giá trị công ty được ước tính lên tới 86 tỷ USD sau khi huy động khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (15 tỷ USD), theo những nguồn tin am hiểu sự việc và tính toán của Bloomberg Billionaires Index.

Theo chỉ số này, tài sản ròng của Liang đã tăng hơn gấp ba lần kể từ đầu năm.

Liang Wenfeng, nhà sáng lập DeepSeek, chứng kiến tài sản tăng 45%. Ảnh: CCTV.

Liang sở hữu khối tài sản vượt xa các ông chủ AI Mỹ

Sự gia tăng tài sản cho thấy sức mạnh tài chính ngày càng lớn của Liang, ngay cả khi những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI bắt đầu xuất hiện, góp phần đẩy chỉ số S&P 500 vào vùng điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu.

Diễn biến này cũng cho thấy sự hậu thuẫn ngày càng lớn của giới tỷ phú Trung Quốc dành cho DeepSeek. Từ một dự án phát triển bên cạnh hoạt động của quỹ đầu cơ, công ty hiện trở thành một trong những trọng tâm trong tham vọng AI của Trung Quốc và đang chuẩn bị cho khả năng IPO vào năm 2027.

Sinh năm 1985, Liang hiện sở hữu khối tài sản lớn hơn đáng kể so với các nhà sáng lập những công ty AI hàng đầu của Mỹ. Tài sản của ông cao hơn gấp đôi Greg Brockman, đồng sáng lập OpenAI, với khoảng 25,5 tỷ USD. Trong khi đó, Dario Amodei, nhà sáng lập Anthropic, sở hữu khoảng 21,6 tỷ USD sau khi công ty lên sàn vào tuần trước.

Khoảng cách này chủ yếu xuất phát từ tỷ lệ sở hữu. Liang vẫn nắm hơn 2/3 cổ phần DeepSeek, trong khi các nhà sáng lập đối thủ tại Mỹ chỉ sở hữu tỷ lệ nhỏ hơn trong doanh nghiệp của họ.

DeepSeek không phản hồi yêu cầu bình luận.

Các tỷ phú Trung Quốc rót vốn vào DeepSeek

Dữ liệu từ công ty cung cấp thông tin doanh nghiệp Qichacha cho thấy ít nhất 5 tỷ phú Trung Quốc khác đã sở hữu cổ phần cá nhân tại DeepSeek.

Trong số đó có Robin Zeng, nhà sáng lập Contemporary Amperex Technology (CATL), với 0,18% cổ phần, trị giá khoảng 154,6 triệu USD. Khoản đầu tư này nằm ngoài phần vốn do tập đoàn sản xuất pin CATL rót vào DeepSeek.

Deepseek hiện trở thành một trong những trọng tâm trong tham vọng AI của Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock.

Zhong Shanshan, nhà sáng lập Nongfu Spring, người từng tham gia vòng gọi vốn trước của DeepSeek, hiện sở hữu 0,08% cổ phần, tương đương khoảng 70,6 triệu USD.

Theo số liệu của Qichacha và tính toán của Bloomberg, các khoản đầu tư cá nhân này cho thấy sự tham gia ngày càng rộng của giới tài phiệt Trung Quốc vào lĩnh vực AI.

Liang thành lập DeepSeek năm 2023, phát triển công ty từ đơn vị nghiên cứu AI thuộc Zhejiang High-Flyer Asset Management, quỹ đầu cơ định lượng mà ông đồng sáng lập cùng hai người bạn học đại học. Ba người bắt đầu hoạt động giao dịch trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.