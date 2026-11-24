Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại Marrakech (Maroc). Ảnh: Đoàn công tác

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của Đà Nẵng về hạ tầng giao thông, cảng biển, cảng hàng không quốc tế, Khu thương mại tự do, Khu kinh tế mở Chu Lai và các khu công nghiệp; đồng thời định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ và logistics.

Bên cạnh hạ tầng và kinh tế, Đà Nẵng sở hữu tài nguyên du lịch phong phú với các di sản văn hóa thế giới như: Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng hệ thống di sản, làng nghề truyền thống và các sản phẩm du lịch biển, văn hóa, trải nghiệm bản địa.

Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển du lịch chất lượng cao, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm, dịch vụ mang bản sắc riêng.

Đánh giá cao tiềm năng và kinh nghiệm phát triển thương mại, du lịch, thủ công mỹ nghệ của vùng Marrakech - Safi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ mong muốn trao đổi kinh nghiệm trong hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu sản phẩm truyền thống, mở rộng thị trường.

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, Đà Nẵng chú trọng xây dựng các sản phẩm văn hóa có thương hiệu, phát huy giá trị di sản và nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch, trải nghiệm sáng tạo và kinh tế đêm.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với phía đối tác Maroc. Ảnh: Đoàn công tác

Thành phố mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Marrakech trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thiết kế sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, mở rộng kênh phân phối quốc tế, ứng dụng thương mại điện tử.

Trên cơ sở đó, Đà Nẵng đề xuất hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và tổ chức xúc tiến thương mại; trao đổi thông tin về sản phẩm, nhu cầu thị trường; nghiên cứu tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tuyến, hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa và các chương trình du lịch kết hợp di sản, làng nghề, trải nghiệm bản địa.

Thành phố cũng đề nghị xác định đầu mối liên hệ để duy trì trao đổi thông tin, kết nối đối tác và từng bước triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp nhu cầu, thế mạnh mỗi bên.

Đại diện lãnh đạo Phòng Công nghiệp và Thương mại Marrakech thông tin về tình hình phát triển thương mại, du lịch, thủ công mỹ nghệ của vùng Marrakech - Safi; chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm truyền thống gắn với du lịch; đồng thời trao đổi, đánh giá tiềm năng và cơ hội kết nối, hợp tác với thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Buổi làm việc là hoạt động nằm trong chương trình công tác của đoàn tại Vương quốc Maroc và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 22 đến 30/11/2026.