Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 4 giảng viên và 1 chuyên viên. Khoa tiếng Hàn Quốc tuyển 2 giảng viên, 1 chuyên viên; Khoa tiếng Nga tuyển 2 giảng viên.

Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và các yêu cầu đáp ứng quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với vị trí tuyển dụng;

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/11/2026 đến ngày 24/12/2026, tại Phòng Tổ chức cán bộ, phòng 216, tầng 2, Nhà A, Trường Đại học Hà Nội, Km9, đường Nguyễn Trãi, Phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Ông Tôn Quang Hòa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, cho biết: Nhà trường áp dụng hình thức xét tuyển: Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển; Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua kiểm tra, sát hạch hoặc phỏng vấn theo yêu cầu của đơn vị. Hội đồng tuyển dụng phê duyệt kết quả tuyển dụng theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng ứng viên cần tuyển.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được mời đến ký hợp đồng lao động (thử việc, thời hạn 1 tháng). Hết thời gian thử việc, căn cứ nhận xét, đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động, Hội đồng tuyển dụng Nhà trường xem xét kết quả và quyết định tuyển dụng chính thức hoặc không tuyển dụng. Các ứng viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển xin xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Hà Nội (hanu.vn), Hệ thống quản lý hành chính điện tử (egov.hanu.vn).