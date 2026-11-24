Thực hiện Thỏa thuận hợp tác tiếp nhận và phái cử lao động thời vụ tại Hàn Quốc giữa tỉnh Lai Châu, Việt Nam và huyện Boseong, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc ký ngày 11/8/2025. Người lao động được tuyển chọn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian làm việc từ 5 - 8 tháng, mức lương cơ bản khoảng 38 triệu đồng/người/tháng, chưa tính thu nhập từ làm thêm giờ.

Quang cảnh buổi phỏng vấn.

Chương trình ưu tiên tuyển chọn lao động là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mảng, La Hủ; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân người có công với cách mạng và những lao động từng làm việc thời vụ tại Hàn Quốc chấp hành tốt hợp đồng, về nước đúng thời hạn.

Người lao động hoàn thiện hồ sơ trước khi ứng tuyển.

Việc có trên 500 lao động đăng ký ứng tuyển cho thấy sức hút của chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời phản ánh sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Người lao động được tuyển chọn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thông qua chương trình, người lao động không chỉ có cơ hội tích lũy nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình mà còn được tiếp cận phương thức sản xuất tiên tiến, nâng cao kỹ năng, tác phong lao động, tạo tiền đề phát triển sản xuất sau khi trở về địa phương.