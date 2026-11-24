Thay đổi cách làm kinh tế từ cây điều

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bù Lạch, xã Thọ Sơn (Đồng Nai), bà Thị Khưi, người M’nông, gắn bó với những vườn điều, rẫy cà phê từ nhỏ. Chứng kiến nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, sản xuất phụ thuộc vào thời tiết và giá cả thị trường, bà luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế bền vững trên quê hương.

Bà Thị Khưi và doanh nghiệp đối tác nước ngoài ký kết thỏa thuận thu mua hạt điều.

Năm 2022, với mong muốn thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, bà Khưi thành lập HTX Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch và đảm nhận vai trò giám đốc.

“Tôi sinh ra và lớn lên gắn bó với nông nghiệp từ nhỏ nên luôn đam mê sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững. Từ mong muốn tạo ra sản phẩm sạch, giúp gia đình và bà con phát triển kinh tế lâu dài, tôi quyết định thành lập hợp tác xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số”, bà Khưi chia sẻ.

Theo bà Khưi, trước đây phần lớn nông dân trong vùng sản xuất theo kinh nghiệm, chưa chú trọng liên kết tiêu thụ. Việc phụ thuộc vào thương lái khiến thu nhập thiếu ổn định, trong khi chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tăng.

Để thay đổi thực trạng này, bà cùng các thành viên HTX kiên trì vận động người dân chuyển sang canh tác điều hữu cơ, áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, HTX đã vận động 165 hộ trồng điều tham gia liên kết, hình thành vùng nguyên liệu khoảng 1.000ha. Đây là cơ sở để tổ chức sản xuất tập trung, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị hạt điều.

Không chỉ vận động người dân, bà Khưi còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ để áp dụng và hướng dẫn lại cho thành viên.

Theo nữ giám đốc, sản xuất điều hữu cơ đòi hỏi người trồng tuân thủ quy trình kỹ thuật, từ cải tạo đất, sử dụng phân bón sinh học đến phòng trừ sâu bệnh bằng các biện pháp thân thiện với môi trường.

“Hoạt động trồng điều hữu cơ tại hợp tác xã được thực hiện nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi chú trọng cải tạo đất, sử dụng phân bón sinh học và kiểm soát dịch bệnh bằng các biện pháp thân thiện với môi trường, bảo đảm chất lượng hạt điều xuất khẩu”, bà Khưi cho biết.

Nữ giám đốc người M’nông đưa nông sản ra thế giới

Sau khi hình thành vùng nguyên liệu, bà Khưi tiếp tục tìm kiếm đối tác, liên kết với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu để xây dựng đầu ra cho sản phẩm.

Thông qua các chuỗi liên kết, sản phẩm điều hữu cơ của HTX có thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có châu Âu và Nhật Bản.

Việc tham gia chuỗi cung ứng xuất khẩu không chỉ mở ra hướng tiêu thụ mới mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi tập quán sản xuất của nông dân.

Ông Điểu Ma Rút, một thành viên nhiều năm gắn bó với HTX, cho biết trước đây gia đình chủ yếu canh tác theo phương thức truyền thống, năng suất cây trồng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

Từ khi tham gia HTX, được hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, việc sản xuất của gia đình từng bước ổn định, kinh tế có nhiều cải thiện.

“Trước đây gia đình tôi làm nông nghiệp theo lối truyền thống, phó thác cho tự nhiên nên năng suất bấp bênh. Từ khi áp dụng khoa học kỹ thuật theo hợp tác xã, kinh tế gia đình đã ổn định và khá giả hơn”, ông Rút chia sẻ.

Không chỉ tập trung phát triển cây điều, bà Khưi còn tìm cách tận dụng diện tích đất canh tác để đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm nguồn thu cho thành viên.

Tháng 10/2025, bà triển khai tập huấn mô hình trồng rau nhíp rừng sạch dưới tán điều, dự kiến có 20 hộ thành viên tham gia.

Rau nhíp là loại rau đặc trưng của vùng rừng, thích hợp với điều kiện bán râm. Việc trồng xen dưới tán điều giúp tận dụng diện tích đất, góp phần giữ ẩm, cải tạo đất và mở thêm hướng sản xuất cho nông dân.

Theo bà Khưi, phát triển kinh tế nông nghiệp không thể chỉ phụ thuộc vào một loại cây trồng. Đa dạng hóa sản xuất, tận dụng lợi thế sẵn có sẽ giúp người dân hạn chế rủi ro khi thị trường biến động.

Bên cạnh đó, bà còn phối hợp với Hội Nông dân địa phương tổ chức các chuyến tham quan, học tập mô hình kinh tế tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, tạo điều kiện để các thành viên tiếp cận những phương thức sản xuất mới.

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thọ Sơn, bà Thị Khưi là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

Không chỉ mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, bà còn tích cực vận động, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các hộ khó khăn cùng phát triển kinh tế.

“Với cương vị Giám đốc HTX Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch, bà Thị Khưi đang dẫn dắt hợp tác xã phát triển sản xuất điều hữu cơ sạch, kết nối và giúp đỡ các thành viên cùng phát triển. Đặc biệt, bà là một tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong cộng đồng dân tộc thiểu số”, ông Nghĩa đánh giá.

Từ mô hình HTX do bà Khưi xây dựng, nhiều hộ nông dân đã có điều kiện thay đổi phương thức canh tác, tham gia liên kết sản xuất và tìm kiếm đầu ra ổn định hơn cho nông sản. Đây cũng là hướng phát triển kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân.