Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị

Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị quốc tế “Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc”, khai mạc chiều 24/11 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, châu Á hiện là khu vực đông dân nhất thế giới với khoảng 4,8 tỷ người, chiếm 58,7% dân số toàn cầu. Tuy nhiên, trong những thập kỷ qua, mức sinh tại khu vực đã giảm đáng kể, từ khoảng 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn 1,87 con/phụ nữ hiện nay.

Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài, già hóa dân số, thậm chí suy giảm dân số. Thực trạng này đặt ra những thách thức lớn đối với việc duy trì lực lượng lao động, bảo đảm việc làm bền vững, chăm sóc người cao tuổi và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với Việt Nam, mức sinh hiện ở khoảng 1,93 con/phụ nữ, trong khi quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và đất nước vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, chính sách dân số của Việt Nam đã có bước chuyển quan trọng, từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Phân tích những nguyên nhân khiến mức sinh tại nhiều quốc gia duy trì dưới mức thay thế trong thời gian dài, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, có 11 nguyên nhân trực tiếp được nhận diện.

Trong đó, đáng chú ý là chi phí sinh hoạt cao, thời gian làm việc kéo dài, thiếu trường công lập, đặc biệt là trường mẫu giáo, bất bình đẳng giới tại nơi làm việc và trong gia đình. Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại kinh tế trì trệ, thị trường việc làm thiếu ổn định, xu hướng kết hôn và sinh con muộn, chi phí điều trị vô sinh cao cũng tác động đến quyết định sinh con của các cặp vợ chồng.

Đáng chú ý, dù đã nhận diện những nguyên nhân này và chi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho các chương trình hỗ trợ gia đình, 44 quốc gia có thu nhập cao và 20 quốc gia có thu nhập trung bình vẫn không thể đưa tổng tỷ suất sinh trở lại mức sinh thay thế. Nhóm quốc gia này chiếm 68% dân số và 86% GDP toàn cầu.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại Hội nghị

Từ thực tế đó, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần nhìn nhận sâu hơn những nguyên nhân mang tính gốc rễ trong chính sách. Theo ông, việc bảo đảm đủ số người trong độ tuổi sinh sản chưa được lãnh đạo quốc gia và doanh nghiệp xem là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững; trách nhiệm của Chính phủ và doanh nghiệp đối với tình trạng mức sinh thấp chưa được nhấn mạnh đầy đủ.

Một vấn đề đáng lưu ý khác là người lao động hưởng lương tối thiểu hoặc dưới 150% mức lương tối thiểu chưa có đủ thu nhập để bảo đảm cuộc sống cho gia đình bốn thành viên. Bên cạnh đó, nhiều người còn thiếu kỹ năng, kiến thức cần thiết để xây dựng và duy trì một gia đình hạnh phúc.

Những phân tích này cho thấy, bài toán mức sinh thấp không thể chỉ giải quyết bằng các chương trình vận động sinh con hay những khoản hỗ trợ tài chính khi trẻ chào đời. Điều quan trọng là phải tạo dựng điều kiện kinh tế, xã hội để người lao động có việc làm ổn định, thu nhập đủ sống, tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em với chi phí phù hợp và được bảo đảm quyền lợi khi thực hiện trách nhiệm gia đình.

Theo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, mỗi quốc gia cần chủ động dự báo dân số trong khoảng 300 năm, xác định các nguyên nhân khiến mức sinh duy trì dưới mức thay thế, từ đó xây dựng chính sách ứng phó sớm với tầm nhìn dài hạn.

Hội nghị quốc tế “Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc” diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 27/11, do Hội Dân số châu Á phối hợp Cục Dân số (Bộ Y tế), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, thu hút các học giả, nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu đến từ hơn 100 trường đại học trên thế giới tham dự.